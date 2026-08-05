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Erzurum Valisi Baruş, Oltu ADEM Dönem Sonu Sergisi'nin Açılışına Katıldı

Erzurum Valisi Baruş, Oltu ADEM Dönem Sonu Sergisi'nin Açılışına Katıldı
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Erzurum Valisi Aydın Baruş, Oltu ilçesindeki Aile Destek Merkezi (ADEM) tarafından düzenlenen Dönem Sonu Sergisi'nin açılışını yaptı. Kursiyerlerin yıl boyunca hazırladığı el emeği ürünleri inceleyen Baruş, kadınların üretime katılımını destekleyen bu merkezlerin eğitim ve meslek edindirme faaliyetlerinin önemine vurgu yaparak, kursiyerleri ve emeği geçenleri tebrik etti.

Erzurum Valisi Aydın Baruş, Oltu ilçesinde faaliyet gösteren Aile Destek Merkezi (ADEM) tarafından düzenlenen "Dönem Sonu Sergisi"nin açılışına katıldı.

Serginin açılışını gerçekleştiren Vali Aydın Baruş, kursiyerlerin yıl boyunca hazırladığı el emeği ve göz nuru ürünleri inceleyerek çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Kadınların üretime katılımını destekleyen Aile Destek Merkezlerinde yürütülen eğitim ve meslek edindirme faaliyetlerinin önemine dikkat çeken Baruş, kursiyerleri ve emeği geçenleri tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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