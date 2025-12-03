Haberler

Uzak Şehir'in Cihan'ından yeni sürpriz: 'Bak Postacı Geliyor' fragmanı yayında!

Uzak Şehir'in Cihan'ından yeni sürpriz: 'Bak Postacı Geliyor' fragmanı yayında! Haber Videosunu İzle
Uzak Şehir'in Cihan'ından yeni sürpriz: 'Bak Postacı Geliyor' fragmanı yayında!
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uzak Şehir dizisindeki performansıyla dikkat çeken Ozan Akbaba, yeni filmi 'Bak Postacı Geliyor' ile sinemaseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yönetmenliğini Yüksel Aksu'nun yaptığı film, 12 Aralık'ta vizyona girecek.

Ozan Akbaba, Uzak Şehir dizisindeki başarılı performansıyla her hafta izleyicileri ekran başına toplarken, hayranlarını sevindirecek yeni bir projeyle daha gündemde. Oyuncunun başrolünde yer aldığı "Bak Postacı Geliyor" filminden yeni fragman yayınlandı.

Deniz Barut ile birlikte başrolü paylaşan Akbaba'nın yer aldığı film, yönetmen Yüksel Aksu imzası taşıyor. Yapım, 12 Aralık'ta sinemalarda izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

BAK POSTACI GELİYOR'UN OYUNCU KADRASUNDA KİMLER VAR?

Senaryosu ve yönetmenliği Yüksel Aksu'ya ait olan filmde; Ozan Akbaba ve Deniz Barut'un yanı sıra Müfit Kayacan, Fikret Kuşkan, Fırat Çelik, Mustafa Avkıran, Yasin Çam, Begüm Taşkın, Mekin Sezer ve Ahmet Mekin gibi güçlü oyuncular yer alıyor.

Hikâye, 1950'li yılların sonlarında küçük bir Ege kasabasında geçiyor. Film, posta memuru Osman'ın, ulaşılması imkânsız gibi görünen aşkı Gülizar'a kavuşmak için verdiği içten ve duygusal mücadeleyi konu alıyor.

"Bak Postacı Geliyor", 12 Aralık 2025'ten itibaren tüm Türkiye'de sinemaseverlerle buluşacak.

Eylül Baysal
Haberler.com / Kültür Sanat
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı 12 Aralık'ta

Milyonları ilgilendiren zam trafiği başlıyor! İşte ilk toplantı tarihi
Putin'in 'Savaşa hazırız' restine NATO'dan yanıt

Tansiyon yükseliyor! Putin'in "savaş" restine NATO'dan yanıt
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okula başlama yaşı değişiyor

Okula başlama yaşı değişiyor
İntihar edeceğini söyleyip organları için çağrıda bulundu: Evimi bilenler gelsin

"Bugün intihar edeceğim" diyen gencin son isteği yürekleri dağladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'yi hedef alan Mesud Barzani'ye sert sözler

Erdoğan'dan Bahçeli'yi hedef alan Mesud Barzani'ye sert sözler
Önce komşusuyla oğlunu sonra bedava içki vermeyen işletmeciyi öldürdü

Şehri ayağa kaldıran olay! Saatler içerisinde 3 cinayet işledi
Okula başlama yaşı değişiyor

Okula başlama yaşı değişiyor
138 gram altın için telefonda pazarlık eden vatandaş, dükkana gelince büyük şaşkınlık yaşadı

Kuyumcudan 138 gram altın alan vatandaşın şaşıp kaldığı an
Zam oranları netleşti! İşte kalem kalem memur maaşları

Polis, öğretmen, doktor! İşte kalem kalem zamlı maaşlar
Cezaevinden izinli çıkıp eşini boğan sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi

Cezaevinden izinli çıkıp eşini öldüren cani hakkında yeni karar
Baklava kutusu içinde rüşvet alırken yakalanan Tüter: Kumpas olduğunu düşündüm

Suçüstü yakalandığı rüşvet skandalını böyle savundu
Tabela yine değişiyor! Akaryakıta dev bir zam daha yolda

Araç sahipleri anahtar bırakacak! Dev bir zam daha geliyor
Güney Kore liderinden şaşırtan çıkış: 'Kuzey'den özür dileyecek

Seul'den Kim Jong Un'a özür sürprizi: Sebebi şoke etti
Ömer Üründül, derbide ''Çok ayıp etti'' diyerek o isme yüklendi

Derbide ''Çok ayıp etti'' diyerek Galatasaraylı o isme yüklendi
Spotify 2025 yılının özetini açıkladı! İşte en çok dinlenenler

Spotify 2025 yılının özetini açıkladı! İşte en çok dinlenenler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.