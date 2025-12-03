Uzak Şehir'in Cihan'ından yeni sürpriz: 'Bak Postacı Geliyor' fragmanı yayında!

Ozan Akbaba, Uzak Şehir dizisindeki başarılı performansıyla her hafta izleyicileri ekran başına toplarken, hayranlarını sevindirecek yeni bir projeyle daha gündemde. Oyuncunun başrolünde yer aldığı "Bak Postacı Geliyor" filminden yeni fragman yayınlandı.

Deniz Barut ile birlikte başrolü paylaşan Akbaba'nın yer aldığı film, yönetmen Yüksel Aksu imzası taşıyor. Yapım, 12 Aralık'ta sinemalarda izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

BAK POSTACI GELİYOR'UN OYUNCU KADRASUNDA KİMLER VAR?

Senaryosu ve yönetmenliği Yüksel Aksu'ya ait olan filmde; Ozan Akbaba ve Deniz Barut'un yanı sıra Müfit Kayacan, Fikret Kuşkan, Fırat Çelik, Mustafa Avkıran, Yasin Çam, Begüm Taşkın, Mekin Sezer ve Ahmet Mekin gibi güçlü oyuncular yer alıyor.

Hikâye, 1950'li yılların sonlarında küçük bir Ege kasabasında geçiyor. Film, posta memuru Osman'ın, ulaşılması imkânsız gibi görünen aşkı Gülizar'a kavuşmak için verdiği içten ve duygusal mücadeleyi konu alıyor.

"Bak Postacı Geliyor", 12 Aralık 2025'ten itibaren tüm Türkiye'de sinemaseverlerle buluşacak.