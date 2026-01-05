KANAL D'nin rekortmen dizisi Uzak Şehir, bir haftalık yılbaşı molasının ardından yeni bölümüyle ekrana geliyor. Temposu ve gerilim dozu yüksek bir bölümle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan dizide, Alya ve Cihan arasında yine romantizm rüzgarları esiyor.

ALYA VE CİHAN AŞKA GELDİ

Pazartesi ekranının tartışmasız lideri Uzak Şehir, 2026'ya bu akşam merhaba diyor. Bölümden yayınlanan yeni tanıtımda ikili, konağın mutfağında buluşuyor. Cihan, kendi elleriyle Alya'ya menemen hazırlarken 'Menemen soğanlı mı olur, soğansız mı?' polemiği yaşanıyor. İkilinin birbirine kur yaptığı anların finalinde ise Cihan'ın Alya'ya söylediği 'Ben senin elinden zehir olsa yerim' sözüyle, karlar altındaki Uzak Şehir'de ortam bir anda ısınıyor.

AyNa Yapım imzalı Uzak Şehir, yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de Kanal D'de.