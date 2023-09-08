Türk Sineması'nın usta ismi Hülya Koçyiğit, Büyükşehirle Üreten Kadınlar Festivali kapsamında Denizlili kadınlarla bir araya geldi. Koçyiğit, kadınların el emeği eserlerini görerek büyük bir mutluluk duyduğunu ifade etti.

Usta oyuncu Hülya Koçyiğit, Denizlili kadınlarla buluştu

DENİZLİ - Büyükşehir Belediyesinin ilkini gerçekleştirdiği Büyükşehirle Üreten Kadınlar Festivalinin onur konuğu olan Türk Sineması'nın usta ismi Hülya Koçyiğit Denizlili kadınlarla buluştu. Muhteşem bir festivalin onur konuğu olmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu kaydeden Koçyiğit, "Öylesine güzel, muhteşem, göz nuru el emeği eserlerinizi sevginizi katarak ilmek ilmek işlemişsiniz. Emeğinize, yüreğinize sağlık" dedi.

Büyükşehirle Üreten Kadınlar Festivali başladı. Festival çerçevesinde onur konuğu olarak fetivalin açılış programına katılan Türk Sineması'nın efsane ismi Hülya Koçyiğit Denizlili kadınlarla bir araya geldi. Büyükşehirle Üreten Kadınlar Festivali'nin gerçekleştirildiği Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Mehmet Gazi Salonu'nda gerçekleştirilen söyleşiye Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, eşi Berrin Zolan, davetliler ve çok sayıda kadın katıldı. Sevenlerinin yoğun ilgisi ve sevgi gösterisi altında salona gelen sanatçı Hülya Koçyiğit, böylesi önemli bir festivale katılım sağlamaktan büyük bir mutluluk duyduğunu söyledi. Sevilen sanatçı Hülya Koçyiğit, "Öylesine güzel, muhteşem, göz nuru el emeği eserlerinizi sevginizi katarak ilmek ilmek işlemişsiniz. Emeğinize, yüreğinize sağlık. Festivalimiz bereketli olsun. Bizleri buluşturan bu güzel etkinliği düzenleyen Başkanımız Osman Zolan'a çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Kadınlar bizim başımızın tacı"

Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise davetlerini kırmayıp Denizli'ye gelen usta oyuncu Koçyiğit'e teşekkür etti. Tüm Türkiye'nin usta oyuncuya hayran olduğunu ifade eden Başkan Zolan, "Kadınlar bizim başımızın tacı. Sizlere fırsat vermemiz gerekiyor. Yolunuzu açık etmemiz gerekiyor. Sizler hem duygularınızla hem üretim yeteneğiniz ile bu şehri, bu ülkeyi çok ileriye götürdünüz. İnşallah bundan sonra da Allah'ım yolumuzu açık etsin. Hep birlikte daha güzele gidelim" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Bilsen Özen'in moderatörlüğünde kadınlar merak ettikleri soruları usta oyuncuya sordu. Koçyiğit tüm soruları içtenlikle yanıtlayarak, tecrübelerini Denizlili kadınlar ile paylaştı. Programın sonunda 'Sev Kardeşim' adlı şarkıyı kadınlarla birlikte söyleyen Hülya Koçyiğit'e Başkan Zolan günün anısına üzerinde Denizli Horozu bulunan bir kaide hediye etti. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde kadınların açtığı el emeği göz nuru eserlerini görücüye çıkardığı stantları da tek tek gezen Hülya Koçyiğit, Başkan Zolan ile birlikte dev tesisi inceleme imkanı buldu.