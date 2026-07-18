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Üsküp'te fotoğraf sanatçısı Engin Uzun'un "Şahit Ol" sergisi açıldı

Üsküp'te fotoğraf sanatçısı Engin Uzun'un 'Şahit Ol' sergisi açıldı
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Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te, fotoğraf sanatçısı Engin Uzun'un 'Şahit Ol' sergisi, Meclis Başkanı Afrim Gashi himayesinde ve Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği işbirliğiyle Kurşunlu Han'da izlenime sunuldu. Sergi, 21 Temmuz'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te fotoğraf sanatçısı Engin Uzun'un "Şahit Ol" sergisi izlenime sunuldu.

Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Afrim Gashi himayesinde, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği, Üsküp Yunus Emre Enstitüsü, Halkbank Üsküp ve Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği (MATÜSİTEB) işbirliğinde düzenlenen serginin açılışı Kurşunlu Han'da yapıldı.

Açılışa, Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Gashi, Adalet Bakanı Jeton Shasivari, Kültür ve Turizm Bakanı Sedat Sulejmani, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy, Çayır Belediye Başkanı İzet Mexhiti, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşlarının, yerel kurum ve kuruluşların temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Gashi, burada yaptığı konuşmada, "Sözler, eserlerin karşısında sessiz kalır derler." ifadesini anımsatarak, usta olarak nitelendirdiği Engin'in eserleri karşısında onları anlatacak doğru kelimeleri bulmanın güç olduğunu belirtti.

Gashi, "Hem kurumsal sorumluluğum hem de farklı sanat dallarına ilişkin kişisel deneyimim, bugün sergilenen eserler karşısında hayranlık duymama neden oldu. Bu serginin fikri, bu yıl nisan ayında İstanbul'da Engin ustayı yalnızca bir sanatçı olarak değil, aynı zamanda bir insan olarak da tanıma fırsatı bulduğum gün doğdu." dedi.

Ulusoy da fotoğrafın farklı coğrafyalarda insanların hikayelerine, hayatlarına, duygularına şahit olunmasını sağladığını belirterek, "Engin Bey'in sergisi de yıllar boyunca farklı coğrafyalarda ölümsüzleştirdiği fotoğraflarla bizi hem geçmişe hem de belki hiç görmediğimiz memleketlerin, hiç bilmediğimiz insanların hikayelerine ortak edecek." diye konuştu.

MATÜSİTEB Başkanı Tahsin İbrahim, serginin önemine değinerek, "Dolayısıyla böyle bir resim sergisinin bu tarihi şehirde, Üsküp'te yapılmasından onur duyuyoruz." dedi.

Uzun ise sergide 30 yıl boyunca yaptığı çalışmaların yer aldığını söyledi.

Sergi, 21 Temmuz'a kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

Kaynak: AA / Dzihat Aliju
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