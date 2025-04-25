Üsküp'te Abdülfettah Rauf Sempozyumu Başladı

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te "İkinci Uluslararası Balkanların Şairi ve Alimi Abdülfettah Rauf Sempozyumu" başladı.

Balkan Çalışmaları Vakfı, Üsküp Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Türkiye Yazarlar Birliği işbirliğiyle düzenlenen sempozyumun açılış programına, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşların temsilcileriyle davetliler katıldı.

Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, burada yaptığı konuşmada, sempozyumun paydaşı olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Sadece edebi şahsiyetin bir temsilcisini ele almayacaklarını aktaran Arıcan, "İki gün boyunca çok derin bir kültürün, tarihin taşıyıcısı, büyük bir münevveri, bir milletin hafızası, Balkanlar'ın büyük ismi ve bu izi sürdüren büyük ismi Abdülfettah Rauf Efendi'yi konuşacağız." dedi.

Üsküp YEE Müdürü Yunus Dilber de önemli bir sempozyum düzenlendiğini ifade ederek "Bugün ve yarın Türkiye'den 30'a yakın araştırmacımız tarafından medeniyet şairi dediğimiz Abdülfettah Efendi'yi farklı perspektiflerden ele alıp güzel bir sempozyum tertip edilecek. Yunus Emre Enstitüsü olarak bir medeniyetin alimi diyebileceğimiz, medeniyet şairi Abdülfettah Efendi'nin dünya çapında tanıtımına ve kültürlerarası anlayışı geliştirmeye katkı sunuyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz." diye konuştu.

Balkan Çalışmaları Vakfı Başkanı Sevba Abdula da Abdülfettah Efendi'nin, Yiğit Paşa, İsa Bey ve Yahya Kemal ile ortak noktaları bulunduğunu ve bu ismin, Üsküp tarihi ve Osmanlı'nın buradaki varlığı açısından son derece önemli olduğunu söyledi.

Yarın sona erecek sempozyumda farklı oturumlarda alanında uzman akademisyen ve araştırmacılar, Abdülfettah Rauf'un şiirleri, edebi dili, temaları ve Balkan edebiyatındaki yerini ele alacak.