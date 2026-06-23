Uşaklı Höyük'teki kazılarda eski çağlara ait ritüel alanları araştırılıyor

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Büyük Taşlık köyünde sürdürülen Uşaklı Höyük kazılarında eski çağlarda oluşturulmuş ritüel alanları araştırılıyor.

2008-2012 yılları arasında yürütülen yüzey araştırmaları ve 2013-2014 tarihlerindeki kazı çalışmaları bu sit alanının Hitit dönemindeki önemini ortaya çıkarıyor. Yerleşimin Milattan Önce 3. bin yılın sonlarında başladığı Orta ve Geç Tunç Çağları boyunca sürdüğü alanda Geç Roma ve Bizans dönemlerine kadar devam eden Demir Çağı yerleşimi de bulunuyor.

"Ritüel alanı çok eşsiz"

İtalya Pisa Üniversitesi'nden Doç. Dr. Kazı Başkanı Anacleto D'Agostino güncel çalışmalar hakkında gelinen aşamaları şu cümlelerle aktardı: "Şu an Hitit dönemine ait F bölgesi diye adlandırılan açmayı kazıyoruz. Burası açık bir alan. Buranın ritüel alanı olduğunu düşünüyoruz. İkisi arasında bir bağlantı var ve bu ritüel alanı çok eşsiz. Daha önce benzeri Anadolu'da görülmüyor. Uşaklı Höyük'te birçok farklı arkeolojik tabaka var. Milattan önce üçüncü bin yılda başlıyor. Günümüz Akdeniz, Roma, Bizans, Selçuklu ve Orta Çağ'a kadar devam ediyor. Hitit döneminde Uşaklı Höyük büyük bir yerleşim görüyor. Pek çok farklı yapı var. Tapınak ve saray diye adlandırılan yapılar var. Hitit döneminde bu yerleşim genişlemiş."

"Ritüel alanında çocuk iskeletleri bulundu"

Siena Üniversitesi'nden Dr. Valentina Orsi ritüel alanında bulunan kalıntılardan söz ederek, "Bu ritüel alanında birkaç tane iskelet halinde çocuk bedeni bulundu. Bu çok istisnai bir durum. Diğer yerlere kıyasla pek görülmemiş bir şey. Çocuk kemiklerine 2013-2014 ilk kez rastlandı. Mezar olup olmadığı belli değil. Pek çok farklı alana yayılmış durumda. 2013-2014'ten bu yana çok az bulunmaya başladı. Hitit belgelerinde çocuk gömülmelerine dair çok az bilgi olduğu için ve burada bulunan çocuk iskeletlerine diğer yerleşim yerlerinde çok fazla rastlanılmadığı için tanımlamak oldukça zor oluyor. Hala araştırmaya devam ediyoruz" dedi.

"Seramik ve hayvan kemiği bulundu"

Alanda karşılaşılan başka kalıntılar olduğunu ifade eden Orsi, "Hitit dönemine tarihlenen çok sayıda seramik ve hayvan kemiği bulundu. Bunların belirli bir ritüel aktivite ile ilişkili olabileceği düşünülüyor. Çünkü özellikle bu ritüel alanı olarak tanımlanan yapının hemen yanında bulundu. Kazı alanının diğer tarafında büyük anıtsal yapı veya belki saray veya tapınak diye adlandırılan yapıyla bu yapı arasında belirli bir ilişki olup olmadığını hala araştırıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Mozaik estetik bir amaçla örüldüğü için çok önemli"

Karşılaşılan mozaik katmanının önemli özelliklerine değinen Orsi,"Büyük anıtsal yapı diye adlandırılan yerde renkli taşlarla örülmüş, bezenmiş bir mozaik katmanı bulundu geçtiğimiz yıllarda. Mozaik yapı belki de ilk defa estetik bir amaç güderek renkli taşlarla örüldüğü için çok önemli. Bu mozaik yapı bilinen en eski örneklerden bir tanesi. Mozaiği ilk bulduğumuzda biraz kirliydi. Çünkü üzerindeki toprağı yeni kaldırmıştık. Ama yağmur yağdıktan sonra fark ettik ki mozaik basit bir şekilde dizayn edilmemiş. Oldukça renkli taşlarla örüldüğünü fark ettik. Sonrasında fark ettik ki bu yapının en eski mozaikli yapı olabileceğini düşündüğümüzde oldukça büyük bir sevinç duyduk" şeklinde konuştu. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı