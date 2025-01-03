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Uşak Lisesi Öğrencilerinden Anlamlı Bağış

Uşak Lisesi Öğrencilerinden Anlamlı Bağış
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Uşak Lisesi 10. sınıf öğrencileri, felsefe dersinde yürüttükleri proje kapsamında yazdıkları "Bize Göre Felsefe" kitabından elde ettikleri 50 bin lirayı Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'na bağışladı. Proje öğretmeni Hediye Aslan, öğrencilerin duyarlılığından gurur duyduğunu ifade etti.

Uşak Lisesi 10. sınıf öğrencileri, felsefe dersinde yürüttükleri proje için yazdıkları "Bize Göre Felsefe" isimli kitaptan elde ettikleri 50 bin liralık geliri Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'na bağışladı.

Felsefe öğretmeni Hediye Aslan öncülüğünde, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında "Türkiye Yüzyılı Filozofları" başlıklı proje hazırlandı.

Çeşitli aşamaların yer aldığı proje doğrultusunda 150 öğrenci tarafından felsefeyi ön plana alan ve çeşitli karikatürlerin bulunduğu "Bize Göre Felsefe" isimli kitap yazıldı.

Kitabın basılmasının ardından düzenlenen imza gününde 50 bin lira gelir elde edildi. Öğrenciler, kitabın gelirini Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'na bağışladı.

Uşak Valisi Naci Aktaş, projede yer alan öğrenciler ile öğretmen Aslan'ı makamında ağırlayarak bilgi aldı.

Öğrencilere duyarlılıklarından dolayı teşekkür eden Aktaş, yapılan işin manevi değerinin çok yüksek olduğunu ve çok güzel farkındalık oluşturacağını söyledi.

Vakıf bünyesindeki şirketleri ve ürettiklerini öğrencilere anlatan Aktaş, şunları kaydetti:

"KAAN, beşinci nesil savaş uçağımız; her zaman övündüğümüz, GÖKBEY ve ATAK helikopterlerimiz, HÜRJET gibi uçaklarımız, bunların her biri bu vakfın ve bağlı ortaklıklarının ve siz gibi vatan millet sevdalısı gençlerin, mühendislerin gayretleriyle ortaya çıkan sonuçlardır. Her birimiz bununla gurur duyuyoruz. Sizin bu katkınız belki de o KAAN'daki her şeyi tutacak olan bir vidanın karşılığıdır. Hani son çivi derler ya, onun uçuşunu sağlayacak son vida, son parça belki de budur. Onun için her birinize katkılarından dolayı teşekkür ediyorum."

İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel, Hediye Aslan ve öğrenciler, daha sonra 50 bin liralık sembolik çeki Vali Aktaş'a takdim etti.

"Öğrencilerim adına çok onurluyum"

Felsefe dersini öğrenciler arasında sevdirmek amacıyla başlattıkları projenin 5 ayda ortaya çıktığını aktaran Hediye Aslan da bütün öğrencilerin projeyi sahiplenerek büyük özveriyle çalıştığını dile getirdi.

Kitabın hazırlanma aşamasında 10. sınıflardaki 150 öğrencinin uyum içinde çalıştığından bahseden Aslan, "Projenin bütün aşamalarında rehber hocaydım. Hiçbir şeylerine, yazdıkları metinlere, çizdiklerine karışmadım. Sadece düzenledik, o şekilde yaptık. Bu, beni çok gururlandırdı. Bu sonuca gidebilmemiz, bu bağışı yapabilmemiz, benim kafamda kurduğumdan daha büyük sonuçtu. Çok gururluyum, öğrencilerim adına çok onurluyum." şeklinde konuştu.

Öğrencilerden Mustafa Ege Şen de uzun sürede yapılabilecek işleri çok kısa sürede yaptıklarını belirterek, projenin tüm aşamalarında çok keyif aldığını aktardı.

Öğrenciler Şevval Gök ve Firdevs Sapan da projede yer almaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Programa, Uşak İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı İzmir Temsilcisi emekli Albay Orhan Kadir Gök ve Askerlik Şube Başkanı Üsteğmen İsa Ambarkaya da katıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Kültür Sanat
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