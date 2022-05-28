Urla'da "Gülbahçe Arnavut Böreği Şenliği" düzenlendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Urla'da "Gülbahçe Arnavut Böreği Şenliği" düzenlendi

AA - Göksel Kayseri - Kültür Sanat
 - Güncelleme:
Urla'da 'Gülbahçe Arnavut Böreği Şenliği' düzenlendi

İzmir'in Urla ilçesinde "Gülbahçe Arnavut Böreği Şenliği" düzenlendi.

İzmir'in Urla ilçesinde "Gülbahçe Arnavut Böreği Şenliği" düzenlendi.

Gülbahçe Mahallesi'nde bu yıl 6'ncısı düzenlenen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Gülbahçe Muhtarı Halil Şener, yıllar önce Balkanlar'dan, Rumeli'den göç eden vatan sevdalıları olarak kültürlerini Türkiye'ye taşımanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Yarımada Yerel Hizmetler Müdürü Yener Kırmızı, Arnavut böreğinin Gülbahçe ile özdeşleştiğini ifade ederek, "Bu tatların kültürümüzde yaşaması için hep destek olacağız." dedi.

Katılımcılar stantları gezerek börek ve keşkek yapımının püf noktalarını öğrendi.

Şenlikte Türk Kızılay Urla Şubesi Engelliler Korosu da konser verdi.

Etkinliğe Urla Kaymakamı Murtaza Dayanç, Urla Jandarma Komutanı Adem Aydoğdu, Urla Emniyet Müdürü Zeynep Derse, CHP Urla İlçe Başkanı Hakan Özbadur, İYİ Parti Urla İlçe Başkanı Yüksel Bıyık, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

AA / Göksel Kayseri - Kültür Sanat

Hisarcık Arnavut İzmir Urla Kültür Sanat Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title