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Ünye'de geri dönüşüm sergisi düzenlendi

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Ordu'nun Ünye ilçesinde geri dönüşüm malzemelerinin yer aldığı bir sergi düzenlendi. Serginin açılışında konuşan Ünye Mürüvvet Vidinli Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mustafa Bilgin, geri dönüşümün sadece doğayı koruma bilinci oluşturma etkinliği olmadığını belirtti ve gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmanın herkesin görevi olduğunu vurguladı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde geri dönüşüm malzemelerinin yer aldığı sergi düzenlendi.

Ünye Mürüvvet Vidinli Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mustafa Bilgin, alışveriş merkezinde organize edilen serginin açılışında, geri dönüşümün sadece doğayı koruma bilinci veya farkındalık oluşturma etkinliği olmadığını söyledi.

Gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmanın herkesin görevi olduğunu belirten Bilgin, "Dolayısıyla böyle bir sergi hazırlayan öğretmenlerime ve usta öğreticilerime teşekkür ediyorum. Günümüzde 'bu işe yaramaz', 'bundan hiçbir şey çıkmaz' diye çöpe attığımız, depolara kaldırdığımız, kenara bıraktığımız objelerin usta öğreticilerimin, öğretmenlerimin ve kursiyerlerimin elinde sanata dönüştüğünü göreceksiniz." dedi.

Serginin açılışını, Kaymakam Ayhan Işık, Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı, İlçe Garnizon Komutanı Üsteğmen Oğuzhan Sarıkaya ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Tokgöz gerçekleştirdi.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

Halk Eğitimi Merkezi Mustafa Bilgin Ordu Ünye Sanat Çevre Kültür Sanat Güncel Haberler

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