Ünye'de düzenlenen 'En Benzer İkiz' yarışmasında birinciler belli oldu

ORDU'nun Ünye ilçesinde düzenlenen 'En Benzer İkiz' yarışmasında 12 yaş üstü ve 12 yaş altı kategorilerinde birinciler belirlendi. Nagihan ile Neslihan Bol 12 yaş üstü kategorisinde birinci olurken, Ecrin Su ve Ceylin Su Şahin 12 yaş altı kategorisinde birinci seçildi.

ORDU'nun Ünye ilçesinde bu yıl 7'ncisi düzenlenen 'En Benzer İkiz' yarışmasında 12 yaş üstü kategoriide Nagihan ile Neslihan Bol, 12 yaş altı kategoride ise Ecrin Su ve Ceylin Su Şahin birinci oldu.

Ünye 22'nci Uluslararası Kültür, Sanat ve Turizm Festivali kapsamında bu yıl 'En Benzer İkiz' yarışmasının 7'ncisi düzenlendi. 12 yaş üstü ile 12 yaş altı olmak üzere iki kategoride yapılan yarışmaya 48 ikiz kardeş katıldı. Sırasıyla jüri karşısına çıkan ikizler benzerlikleri ve kombinleriyle jüriyi hayli zorladı. 12 yaş üstü kategoride Nagihan ve Neslihan Bol kardeşler birinci olurken, Zehra ile Zeynep Keskin kardeşler ikinci, Cihan ile Gökhan Öztürk üçüncü oldu. 12 yaş altında ise Ecrin Su ve Ceylin Su Şahin kardeşler birinci seçilirken, Aras Efe ve Bulat Efe Deniz ikinci, Hiranur ve Nisanur Baş üçüncü oldu. Yarışma, ödüllerin verilmesi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Neslihan Bol ise yıllar sonra yarışmaya tekrar katıldıklarını ifade ederek, ikiz kardeşiyle hiç ayrılmadıklarını söyledi.