Ünye'de Anneler Günü El Emeği Sergisi Açıldı

Ordu'nun Ünye ilçesinde Anneler Günü dolayısıyla el emeği sergisi açıldı.

Ünye Girişimci İş Kadınları Derneğince ilçedeki alışveriş merkezinde organize edilen sergide, üyelerce hazırlanan ürünler yer aldı.

Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı.

Sergide emeği geçenleri tebrik eden Tavlı, güzel çalışmaların yer aldığı serginin ilgi göreceğine inandığını ifade etti.

Dernek Başkanı Selma Hasdemir ise "Anne sevgisi ve şefkati taşıyan tüm kadınların Anneler Günü'nü kutluyorum." dedi.

Sergi, iki gün boyunca ziyaret edilebilecek.