Ünye'de Anneler Günü El Emeği Sergisi Açıldı
Ordu'nun Ünye ilçesinde Anneler Günü dolayısıyla el emeği sergisi düzenlendi. Ünye Girişimci İş Kadınları Derneği tarafından organize edilen sergide, dernek üyelerinin hazırladığı ürünler sergilendi. Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı ve Dernek Başkanı Selma Hasdemir, tüm annelerin gününü kutlayarak serginin ilgi göreceğine inandıklarını ifade ettiler.
Ordu'nun Ünye ilçesinde Anneler Günü dolayısıyla el emeği sergisi açıldı.
Ünye Girişimci İş Kadınları Derneğince ilçedeki alışveriş merkezinde organize edilen sergide, üyelerce hazırlanan ürünler yer aldı.
Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı.
Sergide emeği geçenleri tebrik eden Tavlı, güzel çalışmaların yer aldığı serginin ilgi göreceğine inandığını ifade etti.
Dernek Başkanı Selma Hasdemir ise "Anne sevgisi ve şefkati taşıyan tüm kadınların Anneler Günü'nü kutluyorum." dedi.
Sergi, iki gün boyunca ziyaret edilebilecek.
Kaynak: AA / Hacer Öztürk - Kültür Sanat