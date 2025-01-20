Üye Girişi
Haberler
CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın gözaltına alındı

CHP Gençlik Kolları Başkanı gözaltına alındı
İsrail'in 90 Filistinli tutukluyu serbest bıraktı

İsrail beklenen adımı attı! Dünyanın kilitlendiği an
İsrail, serbest bırakılması beklenen bir Filistinli esirin evine saldırdı

Milyonlar anlaşmaya kilitlenirken İsrail yine yaptı yapacağını
ABD ordusu Suriye'nin Haseke şehrinden çekiliyor

Terör örgütü PKK/YPG'nin uykularını kaçıran görüntü

Unutulmaya Yüz Tutan Kaytan Dokumacılık Kurslarıyla Yaşatılıyor

Unutulmaya Yüz Tutan Kaytan Dokumacılık Kurslarıyla Yaşatılıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

M.Ö. 4 binli yıllara dayanan Kaytan dokumacılık, Trabzon'da düzenlenen kurslarla gençler tarafından öğrenilmeye devam ediyor. Geleneksel el sanatı, turistik bölgelerde ilgi görse de unutulma tehlikesi yaşıyor.

Bu sanatın tarihi M.Ö. 4 binli yıllara dayanıyor

Unutulmaya yüz tutmuş el sanatları arasında bulunan "Kaytan dokumacılık" kurslar sayesinde yaşatılmaya çalışılıyor

TRABZON - Tarihi M.Ö 4 binli yıllarına kadar dayanan Kaytan dokumacılık unutulmaya yüz tutmuş el sanatları arasında yerini alsa da, günümüzde düzenlenen kurslar sayesinde yaşatılmaya çalışılıyor.

Kaytan (Çarpana) dokuma, M.Ö 4 bin yıllarında günümüze kadar gelen dokuma tekniği olurken, Anadolu'da çok eski bir gelenek olarak sürdürülüyor. Çarpana dokumalar, diğer dokumalar gibi özellikle turistlerin yoğun olduğu yerlerde ilgi görürken, üretimin eski dokumalarla çok benzerlik göstermemesi ilginin az olmasına neden oluyor. Çarpana genelde, sepet, çuval, heybelerde sap olarak hayvanların koşum takımlarında (süslemede), kadın giysilerinde (baş süslemesinde, çocuk kundağı, beşik v.s) erkek giysilerinde (barutluk, fişek çantası, kılıç askısı v.s) günümüzde ise ev aksesuarlarında, giyim aksesuarlarında kullanılıyor.

Trabzon'da Ortahisar Halk Eğitim Merkezi bünyesinde Alacahan'da faaliyet gösteren 'Kaytan' dokuma kurslarına gençler de ilgi göstermesi dikkat çekti.

Ortahisar Halk Eğitim Merkezi Kaytan dokuma usta öğreticisi Aslı Kurnaz, Kaytan dokumanın tarihinin milattan önceye dayandığını belirterek "Kaytan dokuma çok eski yıllara dayanıyor. Tarihi M.Ö 4 binli yıllarına kadar gidiyor. Günümüzde Trabzon'un Şalpazarı, Tonya ve Düzköy'de kaytan dokuma halen devam etmekte. Kaytan, Türkiye'nin birçok yerinde dokunuyor ama yöntemlerimiz farklı olup çıkan sonuç aynıdır ikisi de iptir. Kartlarla dokunan, tezgahlarda dokunanlar var. Daha önceleri toprağa çakılı dokunurmuş biz de sınıf ortamında tezgahlarda dokuyoruz. Eskiden yük ipi, sepet bağı, kuşak bağı olarak kullanılıyordu. Şimdi biz bunlarla çanta sapları, bileklikler, kolyeler, küpeler, masa örtüleri kemer gibi bir çok ürünlere uyguladık. Kaytan dokuma unutulmaya yüz tutmuş dokumaların arasında içinde yer alıyor. Kurslarımıza bu yıl bayağı talep var. Aralarında 18 yaşında olan kursiyerler bile var" dedi.

Kursiyerlerden 18 yaşındaki Ceren Emir, kaytan öğrenmenin kendisi için eğlenceli olduğunu ifade ederek "Yaz mevsiminden beri kursa geliyorum. Benim için eğlenceli güzel" ifadelerini kullanırken, Yıldız Erten ise " Emekli memurum. Kursa yeni başladım. Kaytan öğrenerek kendimi rahatlatıyorum" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEKİR KOCA - Kültür Sanat
img

Çok tartışılan Kur Korumalı hesaplara dair kritik karar!
img

Trump'tan yemin töreni öncesi kritik 3. Dünya Savaşı mesajı!
img

10 bankaya reklam yasağı getirildi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kahramanmaraş'ta yolda yürüyen genç kıza yumruklu saldırı

Şehir magandasından kaldırımda yürüyen genç kıza yumruklu saldırı
Yabancı VAR hakemlerinin ne kadar kazandığı ortaya çıktı

Yabancı VAR hakemlerinin maç başı kazandığı para ortaya çıktı
Basın toplantısına geç kalan Jose Mourinho: Kebap çok iyiydi

Yediği kebabı tek cümleyle özetledi
Sergen Yalçın canlı yayında delirdi: Yemin olsun rezil rüsva ederim

Sergen canlı yayında delirdi: Yemin olsun rezil rüsva ederim
İlk müdahaleyle hayata döndürüldü: Erdoğan Arıkan, canlı yayında kalp krizi geçirdi

Yoğun bakımda! Canlı yayında kalp krizi geçirdi
Trump'ın Gazze planı belli oldu! Yerinden edilen Filistinlileri o ülkeye yerleştirecek

Trump, yerinden edilen Filistinlileri o ülkeye yerleştirecek

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.