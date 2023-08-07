Türkiye'nin sahnedeki müzik yolculuğunda 30. Yılını deviren ses sanatçısı Esra Öztürk, kariyerinin dönüm noktasını yeni kliple kutladı. Müziği sadece bir türle sınırlamayan Öztürk, geniş bir müzikal yelpazede kendini ifade etmeyi başarıyor.

Ünlü ses sanatçısı 30'uncu sahne yılını kliple kutladı

İSTANBUL - Türkiye'nin sahnedeki müzik yolculuğunda 30. Yılını deviren ses sanatçısı Esra Öztürk, kariyerinin dönüm noktasını yeni kliple kutladı.

Sahne hayatında 30'uncu yılını deviren sanatçı ve aynı zamanda Aşık Veysel Kültür Derneği Genel Sekreteri olan Esra Öztürk, 30'uncu yılını kliple kutladı. Müziği sadece bir türle sınırlamadığını gösteren Esra Öztürk, kendini hareketli ritimlerden duygusal ezgilere uzanan geniş bir müzikal yelpazede ifade etmeyi başarıyor. Bu farklı tarzlardaki ustalığı, onun sadece bir ses sanatçısı değil, aynı zamanda bir müzik dehası olduğunu gözler önüne seriyor.

Akademisyen kimliği de bulunan ve 30. Yılında bir prodüksiyon firması kurarak yeni yeteneklere destek olmayı hedefleyen Esra Öztürk, " "Müzik, duyguları ifade etmenin en güçlü yoludur ve ben bu yolculukta insanların ruhlarına dokunmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum" dedi.

"Esra Öztürk'ün "Kolay Kolay" ve "Hoş Geldin" adlı eserleri, dijital platformlarda tüm müzikseverlerle buluşmaya devam ediyor.