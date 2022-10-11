Ünlü Rapçi Esrarengo Kimdir?

Türkiye'de rap müzik altın çağını yaşarken Hollanda'da büyük bir şöhrete sahip olan Yasin Demir kariyerine Türkiye'de devam etme kararı aldı. Eypio, Yener Çevik, Tepki ve Sansar Salvo gibi rap müziğin sevilen isimleriyle yaptığı projelerle tanınan Demir, Hollanda'da Esrarengo lakabı ile tanınıyor.

Ünlü rap sanatçısı Esrarengo Türkiye'de ilk şarkısı "Ceza Yatıcaz"ı seslendiriyor. Şarkının klibi için Tepki ile kameralar karşısına geçen ünlü rapçinin klip çalışmaları devam ediyor.

"Ceza Yatıcaz" klibinin yayınlanmasının ardından Esrarengo hayranları, popüler olmuş diğer rap şarkıları için de klip çekilmesini istiyor. Esrarengo, bundan sonraki klibini hangi şarkı ya da şarkılara çekileceği konusunda henüz bir bilgi vermese de hayranlarını sevindirecek bir karar vermesi bekleniyor.