Üniversiteyi 47 yaşında bitirerek geleneksel el sanatlarında usta öğretici oldu

Rize'de bitkisel örücülüğe ilgisinin peşinden giderek 47 yaşında üniversiteden mezun olan Ayla Şamlı, usta öğretici olarak geleneksel el sanatlarını yaşatmaya devam ediyor.

Küçük yaşlarda aile büyüklerinden öğrendiği bitkisel örücülüğü, mesleğe dönüştürmek için 20'li yaşlarda halk eğitim merkezi kurslarına başlayan Şamlı, feretiko, bitkisel örücülük, sepet örücülüğü, halı ve kilim dokuma ile mısır yaprağından iskemle dokunmasına yönelik dersler aldı.

Süreçte kendisini sürekli geliştiren Şamlı, usta öğreticilerinin de yönlendirmesiyle ortaokul ve liseyi açıktan bitirdi.

"Üniversiteli olma" hayaliyle çok çalışan Şamlı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Geleneksel El Sanatları Bölümü'nden 2023'te dereceyle mezun oldu.

Mezuniyetinin ardından Rize Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi'nde yaklaşık 2 yıldır usta öğreticilik yapan Şamlı, bu sayede geleneksel el sanatlarını hem üretiyor hem de öğretiyor.

"Okumak için yaşın hiçbir zaman önemi yokmuş"

Hayallerine 47 yaşından sonra kavuşan Ayla Şamlı, AA muhabirine, üniversite eğitiminin onun için keyifli bir yolculuk olduğunu söyledi.

Yolunun uzun olduğunu ve bitmediğini belirten Şamlı, "Yola hala devam ediyoruz. Bitkisel örücülükten Kültür Bakanlığı sanatçılığına başvurdum, onayı geldi. Kariyerimi nasipse onunla da taçlandırırsam ne mutlu bana. Gidebildiğim yere kadar eğitim olarak ilerlemek, öğrenci yetiştirmek adına gideceğim." diye konuştu.

Şamlı, usta öğretici olarak 35'e yakın öğrencisinin olduğunu dile getirerek, hayallerine uzanan süreçte ailesi, yakın arkadaşları ve üniversitedeki hocalarından çok destek aldığını ifade etti.

Şamlı, şu an hedefinin kültür sanatçılığını almak olduğunu vurgulayarak, "Okumak için yaşın hiçbir zaman önemi yokmuş. Hissettiğim o iç huzur anlatılamaz." ifadesini kullandı.

"Çok güzel öğretiyor, teşvik ediyor"

Kurs öğrencilerinden 60 yaşındaki Aynur Akdemir de Ayla Şamlı'nın hayatından ilham aldığını söyledi.

Kendisinin de ona özenerek üniversite sınavına girdiğini aktaran Akdemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O süreci Ayla hocadan ilham alarak yaşadığım için çok mutlu oldum. Herkes yapabilir. Ben Ayla hocanın arkadaşlığından çok öğretmenliğini sevdim. Çok saygılı, çok güzel öğretiyor, teşvik ediyor."