Üniversiteli gençler fotoğrafçılık kursuyla Muş'u keşfediyor

Muş'taki üniversitede eğitim gören öğrenciler, katıldıkları fotoğrafçılık kursunda teorik bilgilerini kentin tarihi ve doğal alanlarında uygulamalı eğitimlerle pekiştiriyor.

Muş Halk Eğitim Merkezi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Genç Ofis iş birliğinde açılan fotoğrafçılık kursu, üniversite öğrencilerinden ilgi görüyor. Sınıf ortamında temel fotoğrafçılık eğitimi alan öğrenciler, hafta sonları düzenlenen uygulamalı gezilerle öğrendiklerini sahada deneyimleme fırsatı buluyor.

Farklı illerden Muş'a üniversite eğitimi için gelen öğrenciler, kurs kapsamında düzenlenen etkinliklerle yaşadıkları şehri daha yakından tanıyor. Belirlenen rotalarda gerçekleştirilen gezilerde öğrenciler, doğal ve tarihi alanlarda fotoğraf çekimleri yaparak pratik kazanıyor. Kurs kapsamında son olarak Köşk Şelalesi ve tarihi Murat Köprüsü ziyaret edildi. Öğrenciler bu alanlarda hem doğa ve manzara fotoğrafçılığı üzerine çalışmalar yaptı hem de kadraj, ışık ve kompozisyon tekniklerini uygulamalı olarak geliştirdi.

Düzenlenen eğitim ve gezilerle öğrenciler, bir yandan fotoğrafçılık alanında kendilerini geliştirirken diğer yandan Muş'un turizm potansiyelini ve kültürel zenginliklerini keşfetme imkanını bulduğunu söyleyen Kurs Eğitmeni Fotoğraf Sanatçısı Kenan Demir, "Halk Eğitim Merkezi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Genç Ofis bünyesinde açtığımız temel fotoğrafçılık eğitimi kursunda, sınıflarda verdiğimiz teorik bilgileri pratiğe dökmek adına ilimizin tarihi, doğal güzellikleri ve yaşamını konu alan bölgelere geliyoruz. Bu vesileyle hem ilimizi tanıtmış oluyoruz hem de öğrencilerin teorik olarak gördükleri eğitimi sahada pratik uygulamalarla pekiştiriyoruz" dedi.

Kursa katılan öğrencilerden Elif Yiğit ise "Okulumuzda açılan fotoğrafçılık kursuna kayıt oldum. Hafta içi teorik eğitim alıyoruz. Muş'un farklı noktalarına geziler düzenleyerek doğada uygulamalı çekimler yapıyoruz. Şu anda şelaleye geldik, burada birçok fotoğraf çektik. Hem geziyoruz hem de öğrendiklerimizi sahada uygulama fırsatı buluyoruz" ifadelerini kullandı. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
