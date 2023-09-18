Üniversitelerden bilim insanlarının iştirak edeceği Büyük Doğu ve Necip Fazıl Kısakürek Sempozyumu başlıyor

Gölcük Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek olan Büyük Doğu ve Necip Fazıl Kısakürek Sempozyumu'nun tanıtım toplantısı yapıldı. Sempozyum, edebiyata yön verecek önemli isimleri bir araya getirecek.

Üniversitelerden bilim insanlarının iştirak edeceği, edebiyata yön verecek "Büyük Doğu ve Necip Fazıl Kısakürek Sempozyumu", 22 Eylül'de başlayacak.

Gölcük Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek olan Büyük Doğu ve Necip Fazıl Kısakürek Sempozyumu'nun tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Basın toplantısına Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Belediye Başkan Yardımcıları Fikret Ormancıoğlu ve Ahmet Karadağ, Gölcük Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ayşe Tuba Sarıgül katıldı.

Belediyenin sanat, kültür faaliyetleriyle anılmasını isteyen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Gölcük Belediyesi'nin adını sanat, kültür ve spor faaliyetleriyle duyurmak istiyoruz. Bu yıl Necip Fazıl Kısakürek'in hayatını kaybetmesinin 40. yılı. Bu sempozyum ile 5 önemli ismin sempozyum ve dergisi yapılmış olacak. Gölcük olarak kültür dünyasına katkı sunuyoruz. Bundan sonra da umarım bu katkımız devam eder. Gerçekleştirdiğimiz sempozyum bu alanda bulunan akademisyenler tarafından da biliniyor ve takip ediliyor. Çok dar bir bütçeyle bir başarı elde ediyoruz. Yapılacak sempozyumun kültür camiamıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Açılışı Prof. Dr. Nabi Avcı yapacak

Büyük Doğu ve Necip Fazıl Kısakürek Sempozyumu, 22-23 Eylül tarihlerinde Kazıklı Kervansaray Kültür Yapısı'nda düzenlenecek. Sempozyumun açılış bildirisini 22 Eylül Cuma günü saat 11.00'de Eski Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Nabi Avcı yapacak. Sempozyuma Türkiye'nin birçok üniversitesinden bilim insanları, yazar ve şairler iştirak edecek.

Edebiyata yön veren sempozyumlar

Gölcük Belediyesi 2019 yılında, Türk Dili ve Edebiyatı-Servet-i Fünün Sempozyumu düzenledi ve kitabını yayınladı. 2020 yılında, Sırat-ı Müstakim-Sebilürreşat ve Mehmet Akif Sempozyumu düzenlendi, kitabı yayınladı. 2021 yılında, 100.Yılında Dergah Mecmuası Sempozyumu düzenlendi ve kitabı yayınlandı. 2022 yılında ise Diriliş Dergisi ve Sezai Karakoç Sempozyumu düzenlendi. - KOCAELİ