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UNESCO'ya 17 Yeni Kültürel ve Doğal Miras Eklendi

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UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne 17 yeni alan eklendi: Hindistan'daki Sarnath, Japonya'daki Asuka ve Fujiwara antik başkentleri, Çin'in Jingdezhen kenti, Tayland'daki Wat Phra Mahathat, Tunus'taki Sidi Bou Said, Kazakistan mağara camileri, Özbekistan'ın Taşkent modernist mirası, Ürdün'ün Akabe Deniz Koruma Alanı ve Güney Sudan'daki Boma-Badingilo bölgesi; yeni rotalar yaratması bekleniyor.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne 17 yeni kültürel ve doğal alan eklendi.

Travel And Tour World'ün haberine göre, Temmuz 2026'da Güney Kore'nin Busan kentinde düzenlenen Dünya Mirası Komitesi toplantısının ardından UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne 17 yeni kültürel ve doğal alan eklendi. UNESCO'nun 2026 listesine giren yeni alanların, gezginlerin rotalarını yeniden şekillendirmesi bekleniyor.

Yeni alanlar arasında, Buda'nın aydınlanmasının ardından ilk vaazını verdiğine inanılan Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletindeki antik Budist kenti Sarnath da yer alıyor. Bu kararla Hindistan'ın UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki alan sayısı 45'e yükseldi. Japonya adına listeye alınan en yeni miras alanı ise Nara Eyaleti'ndeki Asuka ve Fujiwara Antik Başkentleri oldu. Alan, Japonya'nın 6. ve 8. yüzyıllar arasında merkezi bir devlete dönüşümünü yansıtıyor.

Listeye ayrıca Çin'in "porselen başkenti" olarak bilinen Jingdezhen, 8. yüzyılda kurulan Tayland'daki Wat Phra Mahathat Woramahawihan, Tunus'un simgesi haline gelen mavi-beyaz Sidi Bou Said kasabası, Kazakistan'daki Mangystau Kaya Camileri, Özbekistan'ın Taşkent modernist mimari mirası ile Ürdün'deki Akabe Deniz Koruma Alanı ve dünyanın en büyük memeli göçlerinden birine ev sahipliği yapan Güney Sudan'daki Boma-Badingilo Göç Ekosistemi gibi doğal alanlar da eklendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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