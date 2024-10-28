Umut için Yüreklere Umut Vakfı'ndan Hatay'a Yardım Eldiveni

Elektrik elektronik mühendisi Oğuz Perincek'in İzmir depreminde yaşamını yitiren oğlu adına kurduğu Yüreklere Umut Vakfınca (YUVA) Hatay'daki öğrencilere kırtasiye malzemesi ve kitap yardımı yapıldı, bir okula kütüphane kazandırıldı.

İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremde yıkılan Doğanlar Apartmanı'nın enkazından eşi ve 3 kızıyla kurtarılan Perincek, hastanede hayatını kaybeden 7 yaşındaki oğlu Umut'un adını yaşatmak için kurduğu YUVA aracılığıyla aynı kaderi yaşadığı afetzedelerin yardımına koştu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen illerde gönüllülerin desteğiyle çeşitli çalışmalar yapan vakfın son durağı Hatay oldu.

Perincek ve gönüllüler, kentteki konteyner kentlerde kalan çocuklara kitap ulaştırdı, İskenderun ilçesindeki Suçıkağı Paşakaraca İlkokulu/Ortaokulu'ndaki öğrencilere kırtasiye malzemesi hediye etti.

Vakıf tarafından Defne ilçesindeki Kazım Karabekir Ortaokulu'nda da kütüphane oluşturuldu.

Yaklaşık 2 bin kitapla donatılacak "Umut" adı verilen kütüphane, İzmir depreminin 4. yılında 30 Ekim'de düzenlenecek törenle öğrencilerin kullanımına açılacak.

"Onlardaki gülüş ve pozitif enerji bize yansıyor"

Elektrik elektronik mühendisi 48 yaşındaki Oğuz Perincek, AA muhabirine, depremden psikolojik olarak en çok çocukların etkilendiğini söyledi.

Çocukların eğitimlerine destek olmayı amaçladıklarını belirten Perincek, "Aklımıza gelen tüm kırtasiye malzemelerini getirmeye çalıştık. 100'den fazla öğrenciye ulaşma şansımız oldu." dedi.

Perincek, öğrencilere çanta, kalem, defter, boyama kitabı gibi birçok ürün ulaştırdıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Çocuklara verebileceğimiz küçük bir çanta, kalem onlar için çok anlamlı. Onlardaki gülüş ve pozitif enerji bize yansıyor. Depremde oğlumu kaybettim ama başka çocukları mutlu ettiğimizde bir nebze olsun acımız hafiflemiş oluyor. Hatay'da elimizden gelen desteği sağladık."

Yardım çalışmalarını sürdüreceklerini anlatan Perincek, vakıf olarak İzmir depreminin 4. yılında Hatay'da olma kararı aldıklarını söyledi.