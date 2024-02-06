Ümraniye Belediyesi, deprem yıl dönümünde farkındalık oluşturmak için program düzenledi

Ümraniye Belediyesi, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümü kapsamında bir program düzenledi. Programda deprem gerçeğiyle yüzleşmek ve bu konuda farkındalık oluşturmak için Deprem Fotoğrafları Sergisi de açıldı. Aynı zamanda depremi deneyimlemek için tasarlanmış Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Simülasyon TIR'ı da sergi alanında yer aldı.

Ümraniye Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki programa Ümraniye Kaymakamı Abdulaziz Aydın, İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, milletvekilleri, depremzedeler ve vatandaşlar katıldı. Açılış konuşmalarının ardından Deprem Fotoğrafları Sergisi'nin açılışı gerçekleşti. Katılımcılar sergiyi gezerek fotoğraflara ilişkin bilgi aldı. Sergi, deprem anında gazetecilerin çektiği fotoğraflardan oluşuyor.

"MİLLETİMİZ BÜYÜK DAYANIŞMA GÖSTERDİ"

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "6 Şubat'ta yüzyılın afetini yaşadık. 1 yıl sonra yaptıklarımıza bakınca değerli hizmetler olduğunu gördük. Milletimiz büyük dayanışma gösterdi. Başka bir devlette bu kadar kısa sürede yaraların sarılabileceğini düşünmüyorum. Devletimiz her türlü yardımı yaptı, belediyelerimiz seferber oldu. STK'lar çok iyi çalıştı. Deprem bölgesinde 220 bin konut peyderpey teslim edilmeye başladı. 850 bin konutun yapımı ise önümüzdeki yıllarda tamamlanacak, hayat daha da normalleşecek" dedi.

"OLASI BİR DEPREME KARŞI HAZIRLIKLARIMIZ VAR AMA YETERLİ DEĞİL"

Yıldırım, "İlçemizde 2 bin 500 depremzede vardı. 600 aile kaldı, gerisi döndü. Belediye olarak deprem bölgesinde hizmetler yaptık. Sosyal donatılarıyla konteyner kent kurduk. Yardım eden bütün Ümraniye halkına başta gençlere teşekkür ediyorum. Farkındalığı artırmalı, önleyici tedbirleri deprem olmadan almalıyız. İlçede 40-50 tane depreme dayanıklı konteynerlerimiz var. Olası bir depreme karşı hazırlıklarımız var ama yeterli değil. İnşallah 31 Mart'tan sonra Murat Kurum öncülüğünde ilçeler ve AFAD iş birliğiyle depreme hazırlanacağız. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet diliyorum, onlar şehit" diye konuştu.