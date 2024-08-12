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Ümraniye Belediyesi tarafından Osmangazi Millet Bahçesi'nde açılan Simit Kafe yoğun ilgi görüyor

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Ümraniye Belediyesi tarafından Osmangazi Millet Bahçesi'nde 4 ay önce hizmete açılan Simit Kafe, yoğun ilgi görüyor. Belediyeden alınan bilgiye göre 200 kişi kapasiteli mekanda hafta içi ortalama 500, hafta sonu ise yaklaşık bin kişi ağırlanıyor. Açıldığı günden bu yana yaklaşık 80 bin kişinin ziyaret ettiği kafe, simitler özel olarak taş fırında hazırlanıyor.

Ümraniye Belediyesi tarafından Osmangazi Millet Bahçesi'nde 4 ay önce hizmete açılan Simit Kafe, yoğun ilgi görüyor. Belediyeden alınan bilgiye göre 200 kişi kapasiteli mekanda hafta içi ortalama 500, hafta sonu ise yaklaşık bin kişi ağırlanıyor. Açıldığı günden bu yana yaklaşık 80 bin kişinin ziyaret ettiği kafe, simitler özel olarak taş fırında hazırlanıyor.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Burada yapılan simitlerin tadı başka yerde yok. Özel tarifimizle hazırlanan Ümraniye Simidimizi, taş fırında pişiriyoruz. Herkesi bu eşsiz lezzeti tatmaya davet ediyorum" dedi.

Yıldırım, Osmangazi Millet Bahçesi'nin sadece yeşil alan olarak değil, aynı zamanda sosyal yaşamın merkezi olarak da önemli bir rol oynadığını belirtti.

Sabahın erken saatlerinden itibaren hizmet veren kafe hem kahvaltı hem de atıştırmalık seçenekleriyle misafirlerini ağırlıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat

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