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Uluslararası Yörük Türkmen Festivali Antalya'da Başlıyor

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Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Yörük Türkmen Festivali'nin üçüncüsü, Düzlerçamı piknik alanında gerçekleştirilecek. Festivalde Yörük kültürünün tüm renkleri bir araya gelecek ve birçok etkinlik düzenlenecek.

Uluslararası Yörük Türkmen Festivali'nin üçüncüsü Antalya'da gerçekleştirilecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, festivalle ilgili Düzlerçamı piknik alanında düzenlenen basın toplantısına, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kazakistan'ın Antalya Konsolosu Azamat Aldamzharov, misafir Türkmen temsilcileri ve Yörük derneklerinin bazı üyeleri katıldı.

Başkan Böcek, 13-15 Eylül'de yapılacak festivalin önceki yıllarda olduğu gibi, Yörük kültürünün tüm renklerini bir araya getireceğini söyledi.

Anadolu'nun zengin kültürel dokusunu şekillendiren Yörüklerin Türk kültürünün ayrılmaz parçası olduğunu vurgulayan Böcek, "Antalya, bu kadim kültürün en canlı örneklerinin yaşandığı şehirlerden biri olarak, bu zengin mirası gelecek nesillere aktarma sorumluluğunu üstlenmektedir. Festival, 13 Eylül'de geleneksel göç duası ve ardından gerçekleşecek Yörük göçü ile başlayacak. Bu sembolik etkinlikle atalarımızın asırlardır sürdürdüğü yaşam tarzını yeni nesillere tanıtmayı amaçlıyoruz." diye konuştu.

Festivalde 54 grubun 61 etkinlik gerçekleştireceğini belirten Böcek, Türk dünyasının dört bir yanından gelen yöresel müzik ve dans topluluklarının da sahne alacağını kaydetti.

Böcek, geleneksel spor müsabakalarının da yapılacağı etkinliğe ilişkin şu bilgileri verdi:

"Cirit oyunları, kılıç ve akrobasi gösterileri, okçuluk etkinlikleri ve yağlı güreş gösterileri ile ziyaretçilerimize kültürel açıdan zengin ve etkileyici bir deneyim sunmayı hedefliyoruz. Festivalimizin en önemli bölümlerinden biri de geleneksel el sanatlarımızın sergileneceği alandır. Bu yıl, 25 usta geleneksel el sanatçısı festivalimize katılarak unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarımızı ziyaretçilerimizle buluşturacak. Yörük kültürünün vazgeçilmez bir parçası olan bu sanatlar, bakır işlemeciliğinden dokumacılığa, çömlekçilikten ahşap oymacılığına kadar geniş bir yelpazede sergilenecek."

Konuşmalarından ardından kıl çadırda halk oyunları oynandı, sipsi dinletisi sunuldu.???????

Kaynak: AA / Kültür Sanat

Antalya Büyükşehir Belediyesi Düzlerçamı Festival antalya

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