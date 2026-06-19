Edirne'de düzenlenen 2. Uluslararası Trakya Caz Festivali'nde Anıl Şallıel konser verdi

Edirne'de bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Trakya Caz Festivali, saksafon virtüözü Anıl Şallıel'in konseriyle başladı.

Festival kapsamında Şallıel, tarihi Ekmekçizade Ahmet Paşa Kervansarayı'nda müzikseverlerle buluştu.

Tarihi atmosferiyle dikkati çeken kervansarayda gerçekleştirilen konsere sanatseverler ilgi gösterdi.

Şallıel, konserinde cazın yanı sıra farklı müzik türlerinden eserleri de seslendirerek dinleyicilere keyifli anlar yaşattı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, Trakya Caz Festivali'ne ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını belirtti.

Kervansarayın dünyanın önemli tarihi yapılarından biri olduğunu ifade eden Soytürk, "Mimar Sedefkar Mehmet Ağa'nın altın oranla inşa ettiği bu kervansarayın avlusunda kültür ve sanata ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyoruz." dedi.

Klarnet sanatçısı Serkan Çağrı da bu yıl Trakya'da ikinci kez düzenlenen festivalin Edirne için önemli bir kültür ve sanat etkinliği olduğunu söyledi.

Festivalin fikir aşamasından itibaren çalışmalara öncülük ettiklerini belirten Çağrı, "Bu organizasyonu ikinci kez gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Burada emeği ve katkısı olan kurumlar sayesinde festivali yeniden düzenleme fırsatı bulduk." ifadelerini kullandı.

Festival kapsamında Sibel Köse Quartet ve Homeland konserleri ile çeşitli etkinlikler düzenlenecek.