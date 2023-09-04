Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali'nde Halk Oyunları Gösterisi

Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali kapsamında halk oyunları ekipleri gösteri sundu. Festival kapsamında Anıt Meydanı'nda program düzenlendi. Programda yurt dışından gelen halk oyunları ekipleri gösteri sundu. Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, bu yıl festival kapsamında yurt dışından gelen halk oyunları ekiplerinin ilçe merkezinde ve farklı mahallerde gösteriler gerçekleştirdiğini belirtti.