Uluslararası öğrenciler Türkçe şiir okumada birbirleriyle yarıştı

YOZGAT - Yozgat Bozok Üniversitesi Bilal Şahin Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde eğitim gören uluslararası öğrenciler, değerlendirme jürisi karşısında Türkçe şiir okumada birbirleriyle yarıştı.

Yozgat'ta Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde eğitim gören uluslararası öğrencilere yönelik Türkçe şiir okuma yarışmasının final ve ödül programı düzenlendi. Uluslararası öğrencilerin Türkçeyi doğru, etkili ve dil kurallarına uygun olarak konuşmalarını özendirmek, öğrencilerin sanatla ilgili, edebi ve Türk dilini düzgün kullanabilme yeteneğini geliştirmek ve şiir sanatına ilgi duymalarını sağlamak amacıyla düzenlenen yarışmanın finalinde Mali, Fildişi Sahilleri, Fas ve Kazakistan'dan 10 öğrenci yarıştı. Öğrenciler Türk şiirinin önemli isimlerinden Yahya Kemal, Cahit Sıtkı Tarancı, Yavuz Bülent Bakiler, Arif Nihat Asya, Nazım Hikmet ve Orhan Veli gibi şairlerin şiirlerini seslendirdi.

Türkçe şiir okuma yarışmasında birinci olan Siham Benzaouia'ya ödülünü Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, ikinci olan Toa Denny'e ödülünü Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Akın, üçüncü olan öğrenci Ouahbi Ballahi'ye ödülünü ise Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güngör Yılmaz takdim etti.

Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen yarışmaya Genel Sekreter Prof. Dr. Uğur Kölemen, Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Volkan Demirel, fakülte dekanları, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Yarışmasında birinci olan Siham Benzaouia, "Birinci oldum, ben çok mutluyum. Türkçeyi çok seviyorum, şiir okumak çok güzel bir duygu" ifadelerinde bulunurken ikinci olan Toa Denny'de, "TÖMER öğrencisiyim, burada çok mutluyum. Türkçe şiir çok güzel." dedi.

Yarışmada 3.lük derecesi elde eden Ouahbi Ballahi ise, "Burada Türkçe öğreniyorum. Şiir yarışmasına katıldım şükürler olsun 3. oldum. Öğretmenlerime teşekkür ediyorum. Kendimle ve arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Şiir okumayı çok seviyorum. Türk şiirleri çok güzel ve duygu dolu." sözlerine yer verdi.

Göreve geldiklerinde Yozgat Bozok Üniversitesi'nde eğitim gören uluslararası öğrenci sayısının 142 olduğuna değinen Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ da bugün itibariyle Yozgat Bozok Üniversitesi'nde uluslararası öğrenci sayısının bin 750'ye ulaştığına dikkat çekti.