Şiir Derneği tarafından düzenlenen Uluslararası İstanbul Şiir ve Edebiyat Festivali'nde, Cumhuriyetin 100. yılında Türk şiirinin değişim ve dönüşümleri ele alındı. Festivalde yapılan sempozyumda Türk şiirinin klasikten modern şiire doğru akışı incelendi ve uzmanlar tarafından onar yıllık dönemlere ayrılan Türk şiirinin sosyolojik değişimleri değerlendirildi.

Uluslararası İstanbul Şiir ve Edebiyat Festivali'nde Türk şiirinin değişim ve dönüşümleri konuşuldu

Şiir Derneği tarafından bu yıl 14. kez düzenlenen "Uluslararası İstanbul Şiir ve Edebiyat Festivali"nde, Cumhuriyetin 100 yılında Türk şiirinin değişim ve dönüşümleri konuşuldu.

Beykoz'daki Ahmet Mithat Efendi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen "Cumhuriyetin 100. Yılında Türk Şiiri" başlıklı sempozyumun açılışında konuşan Festival Başkanı Adnan Özer, "Bu sempozyumu yapmamak olmazdı çünkü Cumhuriyetin ikinci yüzyılına kadar yaşamayacağız. Bu yüzden bu seneki festivalde ilk 100 yıllık dönemin incelenmesini önemli buluyorum." dedi.

Özer, sempozyumla ilgili Ankara ve İstanbul'dan çok sayıda uzman ve akademisyene danıştıklarını kaydederek, "Türk şiirini onar yıllık dönemlere ayırdık. Bu zaman zarfında Türk şiirinin yaşadığı sosyolojik değişimleri inceleyeceğiz. Bana göre çok eksik bırakılmış bir konuydu bu." değerlendirmesinde bulundu.

Türk şiirinin klasikten modern şiire doğru akışında ilginç dönüşümler geçirdiğini vurgulayan Özer, bu sempozyumun söz konusu değişimlere ışık tutmasını dilediğini söyledi.

Türk şiirinin serüveni 10 yıllık dönemlerde anlatıldı

Açılış konuşmasının ardından sempozyumun ilk oturumunda konuşmacı olan şair Baki Asiltürk, Türk şiirinin 1920-1930 dönemini işledi. İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alphan Akgül 1930-1940, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Can Doğan 1940-1950, yazar Osman Özbahçe 1950-1960, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alaattin Karaca ise 1960-1970 dilimlerinin şiirini ve öne çıkan isimlerini anlattı.

İkinci oturumda ise Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinde görev yapan Dr. Öğretim Üyesi Özge Şahin 1970-1980 ve Doç. Dr. Yalçın Armağan 1980-1990 dönemini, edebiyatçı Ebru Özden 1990-2000, şair ve yazar Cenk Gündoğdu 2000-2010, yazar Atakan Yavuz da 2010-2020 aralığındaki şiir ikliminin genel hatlarını ele aldı.

Çeşitli etkinliklerle 26 Kasım'a kadar sürecek festivalde yarın 11.00'de Medeniyet Üniversitesi Kütüphanesinde "Türk Dünyası Modern Şiir Çalışmaları" paneli, akşam 19.00'da ise Beyoğlu'ndaki Artizan Sanat'ta "Şair Kadınlar Şiir Akşamı" etkinliği gerçekleştirilecek.