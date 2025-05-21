Uluslararası Giresun Aksu Festivali'nde 4 Bin Yıllık Gelenek Yaşatıldı

Uluslararası Giresun Aksu Festivali'nde 4 Bin Yıllık Gelenek Yaşatıldı
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Giresun'da 48.'si düzenlenen Uluslararası Giresun Aksu Festivali'nde, gelenekler yaşatılarak katılımcılar dilek tutup dereye taş attı ve sac ayaktan geçti. Festivalde ayrıca çeşitli ülkelerden halk oyunları sergilendi.

Uluslararası Giresun Aksu Festivali kapsamında Mayıs 7'si geleneği yaşatıldı

GİRESUN - Giresun'da 4 bin yıllık geleneğin yaşatılması amacıyla bu yıl 48.'si düzenlenen Uluslararası Giresun Aksu Festivali'nde katılımcılar dilek tutup dereye yedi çift, bir tek taş attı, sac ayaktan geçti.

Aksu Deresinin denizle buluştuğu noktada geçmişten günümüze devam ettirilen gelenekler yerine getirildi. Rumi takvime göre 7 Mayıs olan ve halk arasında 'Mayıs Yedisi' olarak kutlanan ve yörede 3 bin yıllık geçmişe sahip olan etkinlikte vatandaşlar sabah saatlerinde festival alanına gelerek 7 çift ve 1 tek taşı dilek tutmalarının ardından dereye attı. Vatandaşlar daha sonra 3 defa sac ayaktan geçerek geleneği yerine getirdiler. Daha sonra festival alanında Kolombiya, Ukrayna ve Gürcistan ile yurtiçinden gelen halk oyunları ekipleri, geleneksel oyunlarını sergilediler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK YEŞİLOVA - Kültür Sanat
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