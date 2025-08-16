Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı'nda 'İkilem' Konseri Büyük İlgi Gördü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince düzenlenen bu yılki Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı, 16. gününde 'İkilem' müzik grubunun konseriyle devam etti. Kahramanmaraşlılar, grup tarafından seslendirilen şarkılara eşlik ederek keyifli anlar yaşadı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince bu yıl ikincisi düzenlenen "Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı", konser ve çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

Fuarın 16'ncı gününde "İkilem" müzik grubu konser verdi.

Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen konsere, Kahramanmaraşlı müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.

Müzik grubunun seslendirdiği şarkılara katılımcılar eşlik etti.

Müzik grubunun sahnedeki performansını cep telefonlarıyla görüntüleyen dinleyiciler, konserin sonunda grup üyelerini alkışladı.

Kaynak: AA / Gökhan Çalı - Kültür Sanat
Mustafa Destici'den 'Miras' hutbesini eleştirenlere tepki

Diyanet'in "Miras" hutbesine destek veren bir parti lideri var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Parti'ye geçen belediye başkanının ilk icraatı bu oldu

AK Parti'ye geçen belediye başkanının ilk icraatı bu oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.