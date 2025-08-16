Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı'nda 'İkilem' Konseri Büyük İlgi Gördü
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince düzenlenen bu yılki Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı, 16. gününde 'İkilem' müzik grubunun konseriyle devam etti. Kahramanmaraşlılar, grup tarafından seslendirilen şarkılara eşlik ederek keyifli anlar yaşadı.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince bu yıl ikincisi düzenlenen "Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı", konser ve çeşitli etkinliklerle devam ediyor.
Fuarın 16'ncı gününde "İkilem" müzik grubu konser verdi.
Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen konsere, Kahramanmaraşlı müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.
Müzik grubunun seslendirdiği şarkılara katılımcılar eşlik etti.
Müzik grubunun sahnedeki performansını cep telefonlarıyla görüntüleyen dinleyiciler, konserin sonunda grup üyelerini alkışladı.
Kaynak: AA / Gökhan Çalı - Kültür Sanat