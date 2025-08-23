Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı'nda Buray Konser Verdi

Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı'nda Buray Konser Verdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı'nın 22. günü, ünlü şarkıcı Buray'ın performansıyla renklendi. Hayranlarıyla buluşan Buray, sevilen şarkılarıyla dinleyicilerden tam not aldı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince düzenlenen Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı'nın 22'nci gününde şarkıcı Buray sahne aldı.

Kahramanmaraş Fuar Merkezi'ndeki konserde hayranlarıyla buluşan Buray, sevilen şarkılarını seslendirdi.

Buray, seslendirdiği şarkılarıyla vatandaşların beğenisini kazandı.

Katılımcılar da telefon ışıklarını açarak şarkılara eşlik etti.

Fuarda bu akşam Sanatçı Mustafa Ceceli sahne alacak.

Kaynak: AA / Gökhan Çalı - Kültür Sanat
Bir günde 3 kadının öldüğü kentte sır perdesi aralandı

Bir günde 3 kadının öldüğü ilçede sır perdesi aralandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz'dan Kerem Aktürkoğlu için flaş sözler

Aziz Yıldırım'ın kızından Kerem Aktürkoğlu için flaş sözler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.