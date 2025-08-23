Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı'nda Buray Konser Verdi
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı'nın 22. günü, ünlü şarkıcı Buray'ın performansıyla renklendi. Hayranlarıyla buluşan Buray, sevilen şarkılarıyla dinleyicilerden tam not aldı.
Kahramanmaraş Fuar Merkezi'ndeki konserde hayranlarıyla buluşan Buray, sevilen şarkılarını seslendirdi.
Kahramanmaraş Fuar Merkezi'ndeki konserde hayranlarıyla buluşan Buray, sevilen şarkılarını seslendirdi.
Buray, seslendirdiği şarkılarıyla vatandaşların beğenisini kazandı.
Katılımcılar da telefon ışıklarını açarak şarkılara eşlik etti.
Fuarda bu akşam Sanatçı Mustafa Ceceli sahne alacak.
