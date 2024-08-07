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Uluslararası Bodrum Bale Festivali'nde Carmen sahnelendi

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen Uluslararası Bodrum Bale Festivali kapsamında Carmen balesi sahneye konuldu. Festivalde, Carmen'in kural tanımaz aşkı flamenko ile anlatıldı. Eser, klasik bale ve flamenko harmanıyla sahnelendi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 21'incisi düzenlenen Uluslararası Bodrum Bale Festivali kapsamında "Carmen" balesi sahneye konuldu.

İş Bankasının katkısıyla Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği Sahnesi'nde 3-22 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek festival kapsamında, Samsun Devlet Opera ve Balesince Carmen balesi sahnelendi.

Temsilde, Carmen'in Don Jose ve Escamillo ile yaşadığı kural tanımaz aşkı, flamenkonun coşkusuyla anlatıldı.

Carmen'in muhteşem müziği ve hikayesinin dansın estetiğiyle buluştuğu eser, klasik bale ve flamenkoyla harmanlanarak sahneye yansıtıldı.

Carmen eserinin koreografisi Carlos Vilan, müzik düzenlemesi Tulio Gagliardo Varas, dekor tasarımı Tayfun Çebi, kostüm tasarımı Gülay Korkut, ışık tasarımı Oğuz Murat Yılmaz imzası taşıyor.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk, temsil öncesi yaptığı konuşmada, sanatı ve estetiği en yüksek seviyede paylaşarak festivale devam ettiklerini söyledi.

Temsili, CHP Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici, Bodrum Belediye Başkan Vekili Kanat Özsert ile çok sayıda yerli ve yabancı sanatsever ilgiyle izledi.

Carmen balesi yarın akşam da yine aynı sahnede sanatseverlerle buluşacak.

Mersin Devlet Opera ve Balesince de 11-12 Ağustos'ta "Muhteşem Gatsby" sahnelenecek.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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