Haberler

Uluslararası Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali'nin Tekirdağ ayağı başladı

Uluslararası Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali'nin Tekirdağ ayağı başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uluslararası Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali'nin Tekirdağ ayağı başladı.

Uluslararası Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali'nin Tekirdağ ayağı başladı.

"Dijital Rönesans" temasıyla bilim, sanat ve teknolojiyi bir araya getiren festival, Namık Kemal Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü ile Rüya Film Topluluğunun işbirliğinde, Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Bölüm Başkanı Doç. Dr. İhsan Koluaçık, film gösterimi öncesi yaptığı konuşmada, festival kapsamında Tekirdağ'ın İstanbul, Ankara, İzmir ve Köln ile uluslararası gösterim ağına dahil edildiğini söyledi.

Festivalin, Uluslararası Bilim ve Sanat Yaratıcıları Derneği ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkılarıyla organize edildiğini belirten Koluaçık, festival kapsamında 13 filmin gösterimde olacağını ifade etti.

Öğrencilerin birbirinden değerli yapıtları izleme fırsatı bulacağını aktaran Koluaçık, "Filmlerden 5'i kısa film, 3'ü yapay zeka kısa film ve 5'i uzun metrajlı. Festival, 5-15 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek." dedi.

Festivalin kentte gerçekleştirilen ilk uluslararası film festivali olma özelliği taşıdığını aktaran Koluaçık, organizasyonu ileriki yıllarda daha kapsamlı hale getirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Daha sonra öğrenciler filmleri izledi.

Kentteki film gösterimleri yarın sona erecek.

Kaynak: AA / Fırat Çakır
Trump: İran savaşı 3 hafta daha uzayabilir

"Tekneleri vurduk" diyen Trump'tan endişe yaratan savaş mesajı
Bahçeli'nin Öcalan için yaptığı öneriye DEM Parti'den ilk yorum

Bahçeli'nin Öcalan için yaptığı öneriye DEM Parti'den ilk yorum
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Çin'e gidiyor

İran'dan Trump'ı küplere bindirecek Çin hamlesi

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

32 yaşındaki Bad Bunny, Met Gala'da yaşlı bir adama dönüştü

Kim der 32 yaşında! Dünyaca ünlü şarkıcı kırmızı halıda tanınmaz halde
13 yaşındaki çocuğun intiharının altından cinsel istismar çıktı! En yakınları tutuklandı

13 yaşındaki çocuğun intiharının altından cinsel istismar çıktı
Tartışmaların odağındaki dizi için sürpriz final kararı

Tartışmaların odağındaki dizi için sürpriz final kararı
Dünyaca ünlü plajda sınır aşıldı! Tatilcilerden tepki yağıyor

Dünyaca ünlü plajda sınır aşıldı
32 yaşındaki Bad Bunny, Met Gala'da yaşlı bir adama dönüştü

Kim der 32 yaşında! Dünyaca ünlü şarkıcı kırmızı halıda tanınmaz halde
Giyinme odasındaki gizli kameradan 3 milyonluk şantaj çıktı

Giyinme odasındaki gizli kameradan 3 milyonluk şantaj çıktı
JP Morgan'daki 'köle' skandalında yeni detaylar: Üçlü ilişki iddiaları dosyada

Dev bankada skandal büyüyor: Beni üçlü ilişkiye davet etti