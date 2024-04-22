Uluslararası Balkan Keman Festivali Trakya Üniversitesi'nde başladı

1. Uluslararası Balkan Keman Festivali, Trakya Üniversitesi (TÜ) ev sahipliğinde başladı.

TÜ Balkan Kongre Merkezi'ndeki açılış töreninde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, sanatın, tüm dillerden güçlü olduğunu vurguladı.

Sanatın büyük bir gücü olduğunu belirten Rektör Tabakoğlu, "Diline, dinine ve ırkına bakılmaksızın sanat alanında herkes anlaşabilmektedir. Bu yüzden konservatuvarımızın çalışmalarını çok önemsiyoruz." dedi.

Festivalin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Tabakoğlu, güzel bir etkinlik geçirilmesini diledi.

"Festival boyunca Edirne'yi kemanın büyülü sesi kaplayacak"

TÜ Rektör Yardımcısı ve Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Ahmet Hamdi Zafer de Balkanlar'ın zengin bir kültürel mirasa ve derin sanat anlayışına sahip olduğunu söyledi.

Festivalde, müziğin evrensel dilinde birleşeceklerini belirten Zafer, hafta boyunca birbirinden güzel konser ve atölye çalışmalarının gerçekleştirileceğini ifade etti.

Festivalin, farklı kültürler arasındaki işbirliğine katkı sunması temennisinde bulunan Zafer, şunları kaydetti:

"Düzenlemiş olduğumuz bu festival kapsamında Balkanlar'ın eşsiz mirasını gelecek nesillere aktarmak için önemli bir adım atmış bulunmaktayız. Festival boyunca kemanın büyülü sesini Balkanlar ve Avrupa'dan gelen sanatçılar eşliğinde dinleme fırsatı bulacağımız gibi öğrencilerimiz de hafta boyunca üstatlarla dersler yaparak becerilerini geliştirecekler. Sanatın birleştirici gücüyle bu festivalin Balkanlar'da barış ve dostluğun pekişmesine katkı sağlayacağına inanıyorum."

Açılış programı üniversite sanatçılarının oluşturduğu Trakya Ensemble'nin mini konseriyle sona erdi.

Festival 27 Nisan Cumartesi günü sona erecek.