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Uluslararası Albaraka Türk Hat Yarışması'ndan Ödüllü Eserler Trabzon'da Sergileniyor

Uluslararası Albaraka Türk Hat Yarışması'ndan Ödüllü Eserler Trabzon'da Sergileniyor
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Albaraka Türk öncülüğünde düzenlenen 'Baş Tacı Dünya Mirası' sergisi, Trabzon'da sanatseverlerle buluştu. 61 ödüllü eser, kültür ve sanat şehri Trabzon'da sergilendi. Katılımcılar sergiyi gezerek geleneksel hat sanatının zarafetini deneyimleme fırsatı buldu.

Albaraka Türk öncülüğünde gerçekleşen "Uluslararası Albaraka Türk Hat Yarışması"nda ödül alan eserlerin yer aldığı "Baş Tacı Dünya Mirası" sergisinin ikinci durağı Trabzon oldu.

Büyükşehir Belediyesi ve Albaraka Türk ortaklığında Hamamizade İhsan Bey Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen sergide, hat ve tezhip koleksiyonundan seçilerek oluşturulan 61 eser sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Tamer Erdoğan, açılış öncesi, böyle bir serginin Trabzon'da düzenlenmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, metrekaresine en fazla sanatçı düşen şehirde böyle bir serginin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Erdem Zekeriya İskenderoğlu da kültür ve sanat şehri olan Trabzon'da 61 eserden oluşan böylesine önemli bir serginin sanatseverlerle buluşacağından duyduğu mutluluğu ifade etti.

Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı Muhammet Faruk Torlak, geleneksel sanatların en nadide dallarından birisi olan hat sanatına ve sanatçılarına destek olmak amacıyla 2005'ten beri Uluslararası Albaraka Türk Hat Yarışması'nı düzenlediklerini vurguladı.

Torlak, yarışma hakkında bilgi vererek, "Dünyanın en prestijli hat yarışmalarından biri olarak değerlendirilen bu organizasyonumuzda, yüzlerce çağdaş yorumcuyu ustalardan oluşan jürimizle bir araya getirdik. Trabzon Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle gerçekleşen bu özel sergide de yarışmamızda ödüle layık görülen eserleri ve Albaraka Türk'ün kıymetli hat ve tezhip koleksiyonundan seçilmiş nadide parçaları sizlerle buluşturduk." diye konuştu.

Hat sanatının geleneksel İslam sanatlarının en zarif dallarından biri olduğuna işaret eden Torlak, "Sabır, dikkat ve ruhsal derinlikle şekillenen bir ifade biçimidir. Yazının sanata dönüştüğü bu eşsiz eserler, sanatseverleri, geçmiş ile bugün arasında maneviyatı yüksek bir yolculuğa çıkarıyor. Öncü bankacılık vizyonuyla faaliyet gösteren bir banka olarak bu özel yolculuğa eşlik edebilmenin gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Serginin küratörü Abdüsselam Ferşatoğlu da hat sanatının önemine değindi.

Konuşmaların ardından katılımcılar, kurdele keserek serginin açılışını gerçekleştirdi.

Ferşatoğlu'nun davetlilere bilgiler verdiği sergiyi, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım da gezdi.

Sergi, 31 Mart Pazartesi gününe kadar açık kalacak.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Kültür Sanat
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