Haberler

XX. Ulusal Mimarlık Sergisi Balıkesir'de Açıldı

XX. Ulusal Mimarlık Sergisi Balıkesir'de Açıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

"XX. Ulusal Mimarlık Sergisi ve Ödül Alan Projelerinin Sergisi", Balıkesir Kent Konseyi Sergi Salonu’nda gerçekleştirilen törenle açıldı.

"XX. Ulusal Mimarlık Sergisi ve Ödül Alan Projelerinin Sergisi", Balıkesir Kent Konseyi Sergi Salonu'nda gerçekleştirilen törenle açıldı. Açılışı, uzun yıllar Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde görev yaptıktan sonra halen Beykent Üniversitesi'nde öğretim üyeliğini sürdüren Prof. Dr. Şengül Öymen Gür gerçekleştirdi.

Mimarlar Odası Balıkesir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Osman Zeki Şahin, açılışta yaptığı konuşmada Mimarlar Odası'nın 1988 yılında Mimar Sinan'ın vefatının 400. yılı anısına başlattığı Ulusal Mimarlık Sergisi ve Ödülleri Programı'nın otuz sekiz yıldır ülke mimarlık kültürüne yön verdiğini belirtti. Şahin, programda bugüne kadar iki binin üzerinde eserin değerlendirmeye alındığını, ödül alan eserlerin Ağa Han Mimarlık Ödülü ve Mies van der Rohe Avrupa Birliği Çağdaş Mimarlık Ödülleri gibi uluslararası platformlara da taşındığını ifade etti.

Bu yıl gerçekleştirilen XX. dönemde Mimar Sinan Büyük Ödülü'ne Semra Uygur ve Özcan Uygur, Katkı Ödülü'ne Ömür Bakırer ve Celal Abdi Güzer, Seçici Kurul Özel Ödülü'ne Mücella Yapıcı değer görülürken, Anma Programı kapsamında Ali Saim Ülgen saygıyla anıldı.

10 Nisan'da Ankara'da açılan ve farklı illeri dolaşan sergi, Balıkesir'deki durağının ardından Türkiye turuna devam ederek başka şehirlere ulaşacak. XX. Ulusal Mimarlık Sergisi ve Ödül Alan Projelerinin Sergisi, 1-2-3 Eylül tarihleri arasında Balıkesir Kent Konseyi Sergi Salonu binasında sergilenmeye devam edecek.

Açılışa Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Sevinç Baykan Özden, İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu, Elektrik Mühendisleri Odası Şube temsilcisi, mimarlık fakültesinin değerli hocaları ile çok sayıda davetli katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan girdiği yanlış yoldan dönmeli

Erdoğan'dan Yunanistan'a ültimatom gibi uyarı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YPG'nin feshine ilk yorum

Erdoğan'dan YPG'nin feshine ilk yorum! Bir ismi özellikle tebrik etti
Özel ve Kılıçdaroğlu'nun sıcak selamlaşması

Yeni Partilileri çıldırtan görüntü!

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Başörtülü garson beni korkutuyor' dedi, kafe müdürü tarafından yaka paça dışarı atıldı

"Başörtülü garson beni korkutuyor" dedi, yaka paça dışarı atıldı
Süper Lig devinden bir bomba daha! Anlaşma tamam geliyor

Süper Lig devinden bir transfer daha! Anlaşma tamam geliyor
18 ilçede koltuklar değişti! Müge Anlı’nın eşiyle ilgili dikkat çeken karar

Müge Anlı’nın eşiyle ilgili dikkat çeken karar
Yapay zekadan bomba Süper Lig şampiyonluk tahmini! 3 puan farkla...

Yapay zekadan akıllara durgunluk veren şampiyonluk tahmini
Cep telefonu alacaklara kötü haber! Bir dönem resmen sona eriyor

Cep telefonu alacaklara kötü haber! Bir dönem resmen sona eriyor
Babaları yaşındaki adamı darbedip telefon ve parasını gasp ettiler

Babaları yaşındaki adamı darbedip gasp ettiler
Azerbaycan Manatı coştu! İşte Türk Lirası karşısındaki değeri

Azerbaycan Manatı coştu! İşte Türk Lirası karşısındaki değeri