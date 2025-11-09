Uludağ'da Çakal Görüntülendi

Uludağ'da 2 çakal fotokapanla görüntülendi.

Yaban hayatını izlemek amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 2. Bölge Müdürlüğünce ormanlık alanlardaki bazı noktalara fotokapan yerleştirildi.

Dağlık ve ormanlık alanlarında kurulan fotokapanlar sayesinde yaban hayvanlarının doğal yaşamları kayıt altına alınıyor.

Bölgede kayıt alan bir fotokapanla 2 çakal görüntülendi. Görüntülerde ormanda yürüyen çakallar yer aldı.

DKMP 2. Bölge Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ormanın sessizliğinde iki silüet. Zeki, uyumlu ve her zaman tetikte. Çakallar, doğanın dengesini sessizce koruyan canlılardır. Kırlık alanlarda yaşarlar, gündüzleri genellikle çalılıkların ve ağaçlıkların arasına gizlenir, geceleri ise sessiz adımlarla doğada iz sürerler." ifadelerine yer verildi.