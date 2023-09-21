Ulubey'de Kültür Sarayı ve Gençlik Merkezi İnşaatı Devam Ediyor

Ordu'nun Ulubey ilçesinde inşaat çalışmalarına bir süre önce başlanan kültür sarayı ve gençlik merkezinde çalışmalar devam ediyor. Belediye Başkanı İsa Türkcan, daha yaşanabilir ve güzel bir Ulubey için çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

Ordu'nun Ulubey ilçesinde inşaat çalışmalarına bir süre önce başlanan kültür sarayı ve gençlik merkezinde çalışmalar devam ediyor. Belediye Başkanı İsa Türkcan, daha yaşanabilir ve güzel bir Ulubey için çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

Ordu'nun Ulubey ilçesi son yıllarda attığı adımlarla dikkat çeken bir ilçe haline geldi. Turistik tesislerin sayısının giderek arttığı ilçede sosyal tesisler de hayata geçiyor. Çalışmalar çerçevesinde Ulubey Belediyesi Kültür Sarayı ve Gençlik Merkezi projesinde kaba inşaat çalışmaları tamamlandı. Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan, 2019 yılında göreve geldikten sonra seçim beyannamesinde belirttikleri projelerin birçoğunu hayata geçirmiş olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

"İlçemize yeni bir sosyal alan kazandırıyoruz"

Belediye Başkanı İsa Türkcan, projelerin hızlı bir şekilde devam ettiğini belirterek, "Ulubey'imize yeni bir sosyal alan kazandırıyoruz. Hemşerilerimizin düğünlerini yapabileceği, toplantı ve konferans gibi etkinlikler düzenleyebileceğimiz, gençlerimizin sosyal ve kültürel faaliyetlerini gerçekleştirebileceği Ulubey Belediye Kültür Sarayı ve Gençlik Merkezi projemizde karkas inşaat çalışmalarımızı tamamladık. İlçemizin geleceği için, daha yaşanabilir, güzel bir Ulubey hedefimiz için çalışmalarımıza devam ediyoruz" diye konuştu. - ORDU