Ukrayna'nın geleneksel kıyafetlerinden motanka bebeklerine, düğün geleneklerinden sanat eserlerine kadar pek çok kültürel unsurun yer aldığı "Ukrayna Kültür Mirası-Geçmişten Geleceğe" sergisi Konya'da açıldı. Sergiyi gezen vatandaşlar, Ukrayna kültüründeki bazı geleneklerin Türk kültürü ve özellikle eski Yörük kıyafetleriyle benzerliğine dikkat çekti.

Konya Ukraynalılar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından hazırlanan "Ukrayna Kültür Mirası - Geçmişten Geleceğe" sergisi, bir alışveriş merkezinde vatandaşların ziyaretine açıldı. Sergide Ukrayna'nın farklı bölgelerine ait geleneksel kıyafetler, el sanatları, motanka bebekleri, geleneksel çelenkler ve sanat çalışmaları ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Sergide özellikle geleneksel kıyafetlerle giydirilen motanka bebekleri dikkat çekti. Ukrayna'nın farklı bölgelerine özgü kıyafetlerin bebekler üzerinden tanıtıldığı çalışmalarda, geçmişten günümüze aktarılan geleneksel el sanatları da yaşatılıyor.

"İnşallah gelenlerde bunları beğenecek"

Konya Ukraynalılar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Sevil Büyük, "Sergi için biz motanka bebekler yaptık. Bunlar da bizim geleneksel bebek oyuncaklar. Her millette vardır bu bebeklerden. Anneler çocuklarına eskiden oynamaları için bebek yapıyordu. Bu bebeklere bizim geleneksel kıyafetlerimizden giydirdik bölge bölge anlatmaya çalıştık. Vatandaşlar gelince burada bu kıyafetlerin Türk kıyafetlerine benzediğini söylüyor. Biz de bu bebeklerden yaptıkça benzer olduğunu fark ettik. İnşallah gelenler de bunları beğenecek. Metrifika desen sanatını da biz yapıyoruz. Üç yıl önce bir sempozyum yaptık Türk ve Ukraynalı ressamlar katılmıştı çok ilgi görünce biz de devam ediyoruz. Bir diğer çalışmamız ise kültürümüz olan geleneksel çelenk, evlenmeden önce kızlar takıyormuş. Her çiçek, şerit ve maske farklı anlamlar taşıyor. Bizim sanatçımız maske içerisine ünlü ressamların eserlerine ekledi bunları bu şekilde buraya gelenler görebilir" dedi.

"Aslında kültürümüz benziyor birbirine"

Sergiyi gezen Yasin Çimen ise, "Kıyafetler çok dikkatimi çekti. Aslında kültürümüz benziyor birbirine. İlk defa görmemize rağmen eski Yörük kıyafetlerine benziyor. Çok hoşumuza gitti" ifadelerini kullandı.

Sergiye gezmeye gelen Hakan Yapıcı da, "Ukrayna'nın kültürünü tanıtan bu sergi, Konya'da tanıtılması Konya'daki Uraynalıların da varlığını göstermesi açısından çok değerli buldum. Gerçekten bilmediğimiz kültürleri öğreniyoruz ve yakınlıklarımızı görüyoruz. Bizim kültürümüzle temas eden unsurları da var. Gayet ilgi çekici olarak buldum" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı