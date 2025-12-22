Haberler

Tüyap Kitap Fuarı 2025 okurla yazarları buluşturdu

Güncelleme:
Türkiye'nin en büyük kültür ve edebiyat buluşmalarından biri olan Tüyap Kitap Fuarı 2025, yayıncılık dünyasının önemli isimlerini ve binlerce okuru bir araya getirdi. İz Bırakan Kalemler Yayınevi'nin standı, imza günleri ve söyleşilerle fuarın en hareketli noktalarından biri oldu. Özellikle, Yazar Aynur Ulutaş Karabulut'un ilk kitabı "Suriye Gül Bahçesindeki Mayınlı Ülke" dikkat çeken eserler arasındaydı.

Türkiye'nin en büyük kültür ve edebiyat buluşmalarından biri olan Tüyap Kitap Fuarı 2025, bu yıl da yayıncılık dünyasının önemli isimlerini ve binlerce okuru bir araya getirdi. Fuarda edebiyatın farklı türlerinden eserler dikkat çekerken, güncel meseleleri ele alan çalışmalar öne çıktı.

İZ BIRAKAN KALEMLER YAYINEVİ, OKURLARDAN YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Bu kapsamda İz Bırakan Kalemler Yayınevi, fuara çok sayıda yazarıyla katılım sağlayarak okurlardan yoğun ilgi gördü. Yayınevinin standı, imza günleri ve söyleşilerle fuarın hareketli noktalarından biri oldu. Fuarda özellikle, Yazar Aynur Ulutaş Karabulut'un ilk kitabı "Suriye Gül Bahçesindeki Mayınlı Ülke", ele aldığı güncel ve çarpıcı konu nedeniyle dikkat çekti. Suriye'de yaşanan insani dramı ve savaşın gölgesindeki hayatları anlatan eser, okuyucular tarafından ilgiyle karşılandı. Karabulut'un kitabı üzerine gerçekleştirdiği söyleşi de fuarın dikkat çeken etkinlikleri arasında yer aldı.

YAZAR AYNUR ULUTAŞ KARABULUT BİR DE SÖYLEŞİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Söyleşide yazar, kitabın yazım sürecine, saha gözlemlerine ve bölgedeki insan hikâyelerine değinirken; katılımcılarla gerçekleştirilen soru-cevap bölümü yoğun ilgi gördü. Güncelliğini koruyan konu başlığı, eserin fuar boyunca öne çıkmasını sağladı. Tüyap Kitap Fuarı 2025, hem yayınevleri hem de yazarlar açısından verimli bir organizasyon olarak değerlendirilirken, edebiyatın toplumsal meselelerle kurduğu bağ bir kez daha gözler önüne serildi.

Ekim Devrim Manduz
Haberler.com / Kültür Sanat
