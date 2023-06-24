TÜRKSOY'un 30. yıl dönümü kutlamaları Türkmenistan'da başladı

TÜRKSOY'un 30. yıl dönümü dolayısıyla Türk Devletleri Kültür Haftası etkinlikleri Türkmenistan'da başladı. Etkinliğe Türk devletlerinden çok sayıda kültür ve sanat adamları katıldı.

Türkmenistan'da, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) kuruluşunun 30'uncu yıl dönemi dolayısıyla Türk Devletleri Kültür Haftası etkinlikleri başladı.

Başkent Aşkabat'ta "Mahtumkulu" adını taşıyan Türkmenistan Ulusal Müzikal Dram Tiyatrosunda düzenlenen etkinliğe, Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Mehricemal Mammedova, TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev, Türkiye'nin Aşkabat Büyükelçisi Togan Oral, Türk devletlerinden çok sayıda kültür ve sanat adamları katıldı.

Mammedova, etkinliğin açılışında, Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov'un kutlama mesajını okudu.

Berdimuhamedov, mesajında, Türkmenistan ile TÜRKSOY arasında kültürel işbirliğini geliştirmek için geniş çaplı çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti.

TÜRKSOY Daimi Konseyi kararıyla 2024 senesinin "Mahtumkulu Firaki" yılı ve Türkmenistan'ın Anev kentinin "Türk Dünyası Kültür Başkenti" seçildiğini hatırlatan Berdimuhamedov, bundan sonraki süreçte de TÜRKSOY'a üye ülkeler ile uluslararası kültürel ilişkilere büyük önem vereceklerini kaydetti.

Berdimuhamedov, TÜRKSOY'un kuruluşunun 30'uncu yılı münasebetiyle düzenlenen Türk Devletleri Kültür Haftası'nın Aşkabat'ta Kültür Haftası ile birlikte düzenlenmesinin anlamlı olduğunu belirtti.

Etkinlik, Türk devletlerinin sanatçılarının şarkıları ve dans gruplarının görsel şölenleriyle devam etti.

Fuar, konser ve müze gezileri gibi çeşitli kültürel etkinliklerden oluşan Türk Devletleri Kültür Haftası, 29 Haziran'a kadar devam edecek.

"Mahtumkulu Firaki", Türkmen şair ve düşünürdür.