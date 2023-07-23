" Türkiye Yüzyılı Ulupamir" etkinlikleri iptal edildi

VAN - Van'ın Erciş ilçesine bağlı Ulupamir Mahallesi'nde düzenlenmesi planlanan "Türkiye Yüzyılı Ulupamir" kültür etkinlikleri, Pençe-Kilit harekatı bölgesinde Ercişli Enes Kırmızıkoç'un şehit düşmesi ve bugün vefat eden Ulupamirli 97 yaşındaki aksakallı nedeniyle ertelendi.

Ulupamir Mahalle Muhtarı Eyüphan Vatansever, aylar öncesinden planladıkları ve Kırgızistan'dan getirecekleri sanatçıların da katılımıyla hazırlıklarını yaptıkları "Türkiye Yüzyılında Ulupamir" etkinliklerinin ertelendiğini söyledi. Vatansever, "Kültür şölenimizi; Enes Kırmızıkoç kardeşimizin şehadet şerbetini içmesi ve Haşim Adıgüzel isimli aksakalımızın vefatı nedeni ile ileri bir tarihe erteliyoruz. Buradan şehidimiz ve aksalımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Kıymetli ailelerine başsağlığı diliyoruz, mekanı cennet olsun. Halkımızdan gerekli anlayış ve muhabbetlerini bizden esirgememelerini diliyoruz" dedi.