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Türkiye ve Guatemala diplomatik ilişkilerinin 150. yılı kutlandı

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Türkiye ve Guatemala arasındaki diplomatik ilişkilerin 150. yılı vesilesiyle Guatemala Dışişleri Bakanlığında bir tören düzenlendi. Törende, Türkiye'nin Guatemala Büyükelçisi Beliz Celasin Rende'nin konuşması ve 150. Yıl Anma Pulu'nun tanıtımı yapıldı. Tören, Türk kültürüne ait gösteriler ve Türk mutfağından lezzetlerin sunulmasıyla renklendi.

Türkiye ve Guatemala arasındaki diplomatik ilişkilerin 150. yılı vesilesiyle Guatemala Dışişleri Bakanlığında bir tören düzenlendi.

Başkent Guatemala'da, iki ülke milli marşlarının okunmasıyla başlayan törende, Türkiye'nin Guatemala Büyükelçisi Beliz Celasin Rende'nin, söz konusu yıldönümüne ilişkin tarihi arka planı özetleyen ve geleceğe dair bir perspektif sunan bir konuşma yaptığı bildirildi.

Guatemala Posta ve Telgraf İdaresi Direktörü Maria Jose Fernandez Moreno da iki ülke arasındaki yıl dönümünü anmak üzere PTT ile eş zamanlı bastırılan 150. Yıl Anma Pulu hakkında bir sunum yaptı.

Guatemalalı bakanlar ve Büyükelçi Rende, tanıtım amacıyla bastırılan büyük boyutlu pulun üzerindeki örtüyü kaldırarak, katılımcıların beğenisine sundu.

Tören, Guatemala'da yerleşik Türkiye Cumhuriyeti Okulu öğrencilerinin iki ülke dostluğunu anlatan şiir dinletisi ve okulun kız öğrencileri tarafından hazırlanan geleneksel Türk kıyafetleri sunumu ile başladı.

Bu süre içerisinde Türkiye Cumhuriyeti okulu öğrencilerinin, Guatemala'nın geleneksel marimba çalgısıyla Mozart'ın Türk Marşı'nı icra etmesi misafirlerden büyük alkış aldı.

Guatemala Dışişleri Bakanı Carlos Martinez, buradaki konuşmasında, Türkiye-Guatemala ilişkilerinin örnek düzeyde bulunduğunu ve iki ülkenin de geleceğinin parlak olduğunu belirtti.

İki ülke ilişkilerinin 150 yıllık anlamlı bir tarihe sahip olduğunu hatırlatan Martinez, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Dil Bir köprüdür. İnanç bir köprüdür. Tarih bir köprüdür" sözlerine atıfta bulundu.

Türk mutfağından lezzetler ikram edildi

Törende Türk mutfağından lezzetler de misafirlerin beğenisine sunuldu. Ayrıca bakanlık bahçesinde Türk ve Guatemala kültürlerine ait takı, objeler, tekstil ve seramik sanatının örneklerinin tanıtımı gerçekleştirildi.

Törenin sonunda Dışişleri Bakanı Martinez, büyükelçilik mensuplarıyla bakanlık bahçesindeki Atatürk büstünün önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Törene Guatemala Dışişleri Bakanı Martinez, Kültür ve Spor Bakanı Liwy Grazioso, Dışişleri Bakan Yardımcıları, Guatemala'da yerleşik büyükelçiler ve uluslararası kuruluşların üst düzeyli temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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