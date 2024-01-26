Türkiye'nin İlk Çağdaş Baskı Resim Müzesi Açıldı

Küçükçekmece Belediyesi tarafından Türkiye'nin ilk çağdaş baskı resim müzesi İstanbul Grafik Sanatlar Müzesi iş birliği ile Renkler ve İzler Sergisi açıldı. Sanatseverler Türk ve yabancı baskı resim sanatının ustalarının eserlerini 27 Şubat'a dek Cennet Galeri'de ziyaret edilebilecek.

Galeri Cennet'te yer alan 'Renkler ve İzler' sergisinin açılışına IMOGA'nın kurucusu usta sanatçı Süleyman Saim Tekcan, Küçükçekmece Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güney Özkılınç ve çok sayıda sanatsever katıldı.

"TÜRK SANATÇISININ NE KADAR YETENEKLİ OLDUĞUNA ŞAHİT OLACAKSINIZ"

Sergi açılışında mutluluğunu ve heyecanını paylaşan Süleyman Saim Tekcan, "Atatürk olmasaydı ben şu anda burada olmayacaktım. Onun açtığı parasız okullarda fakir bir ailenin çocuğu olarak büyüdüm. Benim ona olan borcumu ödemek üzere kurduğum bir müzenin seçkilerinden oluşan bir sergiyi izleyeceğiz. Bu sergi, gerçekten Türk sanatını temsil eden ve Türk sanatçısının ne kadar yetenekli olduğunu gösteren bir sergi. Katkılarından dolayı Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'ye ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güney Özkılınç'a teşekkür ediyorum" diye konuştu.

ÖZKILINÇ: 10 BİNİN ÜZERİNDE ÖĞRENCİYE SANAT EĞİTİMİ VERİYORUZ

Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güney Özkılınç da "IMOGA'ya, kurucusu Süleyman Saim Tekcan'a ve bu serginin oluşmasında emeği geçen Görsel Sanatlar Birimimize teşekkür ediyorum. Küçükçekmece'de 4 galeri var. İstanbul belediyeleri arasında 4 galerisi olan ve düzenli olarak sergi açarak, farklı disiplinlerle ilgili söyleşiler yapan nadir belediyelerden birisiyiz. Bu konuda kurumsallaşma konusunda hızlıca yol alıyoruz. Güzel Sanatlar Akademisi, Müzik Akademisi ve 3 kültür merkezi ve diğer semt konaklarında 10 binin üzerinde öğrencimiz sanat eğitimi görüyor. Bizi bu yolda destekleyen Başkanımız Kemal Çebi'ye ve gösterdikleri ilgiden dolayı Küçükçekmece halkına teşekkür ediyorum" dedi.

SERGİDE YER ALAN SANATÇILAR

Adnan Çoker, Adnan Turani, Ali İsmail Türemen, Ali Teoman (Aloş) Germaner, Ashot Yan, Avni Arbaş, Ayşe Pirhasoğlu Akbaş, Bedri Baykam, Burhan Doğançay, Burhan Uygur, Demir Kardaş, Elif Naci, Elvan Tekcan, Ergin İnan, Erol Akyavaş, Erol Deneç, Ferruh Başağa, Filiz Başaran, Gözde Eda Tekcan, Gül Derman, Gündüz Gölönü, Hanefi Yeter, Hasan Kıran, Mehmet Güleryüz, Mehmet Özer, Mehmet Pesen, Mustafa Altıntaş, Mustafa Ayaz, Nedim Günsür, Neşet Günal, Ruth Brenner, Sadi Diren, Sema Ilgaz Temel, Semih Balcıoğlu, Süleyman Saim Tekcan, Şenol Yorozlu, Ümit Doğan, Veysel Erüstün, Yusuf Ziya Aygen, Zeycan Alkış.

Sergide, IMOGA Koleksiyonu'ndan bir kısmı hayatta olmayan usta sanatçıların 55 eserinin yanı sıra Süleyman Saim Tekcan'a ait bir heykel de yer alıyor.