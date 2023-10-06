Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliği, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla Brüksel Kraliyet Konservatuvarı'nda konser düzenledi. Arpanatolia grubu, Anadolu'nun türkülerini arp, ney, sipsi ve perküsyonla birleştirerek dinleyicilerle buluşturdu. Etkinlik, Türk lezzetlerinin sunulduğu resepsiyonla sona erdi.

Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliği Cumhuriyet'in 100. Yılı Dolayısıyla Konser Düzenledi

Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliği, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla Brüksel Kraliyet Konservatuvarı'nda konser düzenledi.

Etkinlikte, arp sanatçısı Çağatay Akyol, ney sanatçısı Ferhat Erdem ve perküsyon sanatçısı Cemal Özkızıltaş'ın arpı, ney, sipsi ve perküsyonla birleştirdiği "Arpanatolia" grubu, Anadolu'nun her yöresinden türküleri dinleyicilerle buluşturdu.

Erdem'in türkülerin hikayesine dair anlatımıyla, tanıdık eserlerin arp eşliğinde farklı bir havada sunulması büyük beğeni topladı.

Etkinliğe, Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Bekir Uysal, NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Levent Gümrükçü, Brüksel Başkonsolosu Umut Deniz'in yanı sıra çok sayıda Türk ve yabancı davetli katıldı.

Etkinlik, Türk lezzetlerinin sunulduğu resepsiyonla sona erdi.