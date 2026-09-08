Haberler

Türkiye Kültür Yolu Festivali Kayseri'de sürüyor

Türkiye Kültür Yolu Festivali Kayseri'de sürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin Kayseri durağı çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin Kayseri durağı çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

Programın üçüncü günü, müzik ve şiirden geleneksel sanatlara, söyleşilerden atölyelere uzanan etkinliklerle sürdü.

Kayseri Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen "Aşk Meydanı" programında müzik ve şiir aynı sahnede sanatseverlerle buluştu.

İl Halk Kütüphanesi Müdürü Aslıhan Uygun'un katılımıyla kütüphanenin konferans salonunda gerçekleştirilen "Dijital ve Yapay Zeka Çağında Çocuklarda Okuma Kültürü" söyleşisinde, değişen teknoloji alışkanlıklarının çocukların okuma kültürüne etkileri ele alındı.

Mustafa Serdar Kalaycıgil tarafından Kayseri Kale İçi Arkeoloji Müzesi'nde gerçekleştirilen tespih atölyesinde katılımcılar, tespih yapımının inceliklerini yakından gördü.

Mesut Coşgun tarafından Kayseri Kale İçi Arkeoloji Müzesi'nde gerçekleştirilen deri atölyesinde ise katılımcılar, kökleri Orta Asya'ya uzanan geleneksel Türk deri işçiliğini yakından tanıma imkanı buldu.

Sanat Melikgazi'de ziyarete sunulan "Kültürün Taşınan Hafızası: Heybe Sergisi", Anadolu'nun farklı coğrafyalarına ait geleneksel dokuma örneklerini ziyaretçilerle buluşturdu.

Ayrıca sanatçı Ahmet Şafak'ın, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde verdiği konser müzikseverlerden ilgi gördü.

Kaynak: AA
Üsküdar Belediyesi'nde başkanvekili seçimi! İşte ilk iki tur sonuçları

Üsküdar Belediyesi'nde başkanvekili seçimi! İşte ilk iki tur sonuçları
Ankara kulislerini hareketlendiren Demirtaş iddiası! DEM Parti'nin başına geçebilir

Kulisleri sarsan Demirtaş iddiası! Liderlik koltuğu için adı geçiyor
İmam ve müezzin cami kapısında tekme tokat kavga etti

İmam ve müezzinin cami kapısında tekme tokat bağış kavgası
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Adım adım değil, koşarak Süper Lig'e geliyorlar

Adım adım değil, koşarak Süper Lig'e geliyorlar
Cenazede herkes geçip giderken tabutu başında dua eden o genç kim?

Bir tek o el açtı! Herkes kim olduğunu merak ediyor
Melissa Vargas'ın annesini görenler şaştı kaldı

Vargas'ın annesini görenler şaştı kaldı
Arda Güler, Şampiyonlar Ligi'nde yok! Mourinho “Kusura bakma” deyip açıkladı

Arda Şampiyonlar Ligi'nde yok! "Kusura bakma" diyerek açıkladı
Diyarbakır'da kan donduran cinayet! Duvara çakılı halde bulundu

Kan donduran cinayet! Duvara çakılı halde bulundu
Canlı yayında ipler koptu! Ersan Şen ile Gürsel Tekin birbirine girdi

Canlı yayında birbirine girdiler! Bir anda ayağa fırladı
İstiklal Marşı'nı okuduğu için eleştirilmişti! Milli voleybolcudan tokat gibi yanıt

Bu görüntüden rahatsız olanlara tokat gibi yanıt