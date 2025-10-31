Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. Yıl Dönümü İçin Amman'da Konser Düzenlendi

Türkiye'nin Amman Büyükelçiliğince Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla konser düzenlendi.

Amman'daki Kral Hüseyin Kültür Merkezi'ndeki konsere diplomatlar, milletvekilleri ve çok sayıda Ürdünlü ile Türk sanatsever katıldı.

Konserde Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu sahne aldı.

Koronun icra ettiği Türkçe ve Arapça eserler katılımcılardan büyük beğeni topladı.

Amman Büyükelçisi Yakup Caymazoğlu, konser öncesinde koro bünyesindeki Türk sanatçıları Arapça takdim etti.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Büyükelçi Caymazoğlu, 29 Ekim kutlamasının hafızalarda kalıcı olması için bu konseri düzenlediklerini söyledi.

Ürdün Senatosu, parlamentosu ve farklı ülkelerin diplomatik misyonlarından geniş bir katılım olduğuna işaret eden Caymazoğlu, müziğin tüm halklar arasında birleştirici güç olma özelliğini kullanarak böyle bir etkinlik gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Caymazoğlu, "Her zaman halkların bir ve beraber, olduğu aynı kültür çerçevesinde olduğu mesajını vermek için bu etkinliği gerçekleştirdik." dedi.

Neyzen Süleyman Yardım, ud sanatçısı Mehmet Akgün, kemancı İsmail Kabacı, kanun sanatçısı Özgür Ahmet Şarman, ritimzen Ahmet Taçoğlu ve Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Şefi Suat Kılıç'ın verdiği konserde Türkçe ve Arapça eserler icra edildi.