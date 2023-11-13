Türkiye-Azerbaycan Kültürel İşbirliği Anlaşması İmzalandı

Türkiye ile Azerbaycan arasında kültürel işbirliği anlaşması, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Azerbaycan Kültür Bakanı Adil Kerimli arasında imzalandı. Anlaşma, Türkiye-Azerbaycan Kültür Karma Komisyon 3. Dönem toplantısı çerçevesinde gerçekleştirilen bir törenle imzalandı.

- "Türkiye- Azerbaycan Kültürel İşbirliği Anlaşması" imza töreni gerçekleştirildi

ANKARA - Türkiye ile Azerbaycan arasında kültürel işbirliği anlaşması, Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Azerbaycan Kültür Bakanı Adil Kerimli arasında imzalandı.

Türkiye-Azerbaycan Kültür Karma Komisyon 3. Dönem toplantısı çerçevesinde "Türkiye-Azerbaycan Kültürel İşbirliği Anlaşması" imza töreni gerçekleştirildi. Türkiye ile Azerbaycan arasında kültürel çeşitliliğin artması için düzenlenen Türkiye-Azerbaycan Kültürel İşbirliği Anlaşması imza töreni Ankara'da bir otelde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Azerbaycanlı mevkidaşı Adil Kerimli'nin katılımlarıyla gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen toplantıya iki ülkenin bakan yardımcıları ve üst düzey bürokratlarda katıldı.

"Azerbaycan ile kültürel ilişkileri daha da ileriye taşıyacağız"

Azerbaycan ile imzalanan kültürel işbirliği anlaşması ile birlikte iki ülke arasındaki kültürel alışverişin büyük bir artış göstereceğini vurgulayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Kültür, toplumumuzun ruhunu şekillendiren geçmişini ve geleceğini aydınlatan bir unsur olarak hayatımızın ayrılmaz bir parçası. Sanat, müzik, edebiyat ve diğer kültürel ifadeler toplumlar arasında köprüler kurar ve farklılıkları birleştirir. Kültürel etkinliklerin desteklenmesi ve teşvik edilmesi toplumlarımızın zenginliklerini arttırır. Özellikle şanlı geçmişiyle Türk dünyasının kültürel mirasına sahip çıkmak ve her platformda bu mirası tanıtmak bizlerin en büyük görevleri arasındadır. Bugün burada iki ülke arasında kültürel işbirliklerini arttıracak önemli bir anlaşmayı imzalayacağız. İmzalayacağımız anlaşma ile sadece kültürel mirasın korunması değil konserler, sergiler, tiyatron gösterileri ve edebiyat etkinlikleri gibi çeşitli etkinliklerde kardeş ülke Azerbaycan ile kültürel ilişkileri daha da ileriye taşıyacağız. Aynı zamanda genç yetenekleri de desteklemek ve kültürel mirasımızı korumak için yeni projeleri de hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Özellikle bakanlığımızca düzenlenen Kültür Yolu Festivalleri ile vatandaşlarımızın kültüre ve sanata kolay, rahat ve etkili iletişimini hedeflerken kültüre, sanata ve dolayısıyla sanatçıya destek olmayı hedefliyoruz. Aynı zamanda festivallerin gerçekleştiği şehirlerin başta ülkemiz olmak üzere tüm dünyada bilinirliliğini ve markalaşmasını sağlamaya çalışıyoruz. Değerli mevkidaşımla yapmış olduğum görüşmede Azerbaycan'ın önümüzdeki yıl 15 şehirde gerçekleşecek olan kültür yolu festivallerimize etkim bir şekilde nasıl katılabileceğini de konuştuk. Türkiye ve Azerbaycan arasındaki kültür işbirliği alanında bugün burada imzalayacağımız anlaşma ile daha da kuvvetlenecek, ortak çalışmalar yapmamız hızlanacaktır diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"İki ülke arasında medeniyet sahasındaki faaliyetler ve ortak Türk medeniyetinin dünyaya duyurulması için faaliyetlerimiz daha da güçlendirilecektir"

İki ülke arasındaki kültürel alışverişin büyük önem taşıdığını ifade eden Azerbaycan Kültür Bakanı Adil Kerimli, Ankara'da 'Şuşa Medeniyet Günleri' yapılacağını da ekleyerek, "Azerbaycan ve Türkiye arasındaki medeniyet sahasındaki faaliyetler ve ortak Türk medeniyetinin dünyaya duyurulması için faaliyetlerimiz daha da güçlendirilecektir. Bu yıl 'Şuşa Türk Dünyası Medeniyet Payitahtı' çerçevesinde, Korkut Ata Film Festivali, 1'inci Türk Dünyası Medeniyet Forumu, 2'inci Türk Tiyatroları Festivali hayata geçirilmiştir. İki ülkenin devlet başkanlarının Astana'da yaptığı görüşmelerde, '1'inci Türk Dünyası Medeniyet Forumu'nun değerli bir platform olarak geliştirilmesine önem verilmiştir" açıklamalarında bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Azerbaycan Kültür Bakanı Adil Kerimli'nin katılımlarıyla gerçekleştirilen Türkiye-Azerbaycan Kültürel İşbirliği Anlaşması imza töreninin ardından iki ülkenin bakan yardımcıları ve beraberindeki bürokratları arasında Türkiye-Azerbaycan 3. Dönem Kültür Karma Komisyon Toplantısı gerçekleştirildi.