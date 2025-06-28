Türkiye 1. Bursa Korolar Buluşması Gerçekleşti

Türkiye 1. Bursa Korolar Buluşması Gerçekleşti
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Bursa'da düzenlenen 'Türkiye 1. Bursa Korolar Buluşması' etkinliği, çeşitli koroların yer aldığı bir konserle gerçekleştirildi. Konserde Türk sanat müziğinin sevilen eserleri seslendirildi.

Bursa'da Uludağ Sanat Derneği tarafından organize edilen "Türkiye 1. Bursa Korolar Buluşması" etkinliği gerçekleşti.

Tayyare Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konseri şef Hilmi Bozdemir ve Murat Çırakoğlu yönetti.

Gecede, Uludağ Sanat Derneği Müzeyyen Senar Türk Sanat Müziği Korosu, KKTC Laç Belediyesi Gönül Dostları Korosu, Uludağ Sanat Derneği Ritim Atölyesi ve Mudanya Poyraz Sanat Derneği Türk Sanat Müziği Korosu sahne aldı.

Konserde Türk sanat müziğinin sevilen ve unutulmayan eserlerinden oluşan geniş bir repertuvara yer verildi.

Konserin sonunda şefler, solistler ve korolar Bursalı sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

Kaynak: AA / Fatma Nur Söğütlü - Kültür Sanat
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