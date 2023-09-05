Türkçe Öğretimi ve Türk Kültürü Tanıtımı İçin İş Birliği Protokolü İmzalandı

Lahor Yunus Emre Enstitüsü ile Pakistan'ın Kaid-i Azam Üniversitesi arasında Türkçe öğretimi faaliyetlerinin düzenlenmesi ve Türk kültürünün tanıtımının yapılması konusunda iş birliği protokolü imzalandı. İki ülke arasında konferans ve seminer dizisi düzenlenmesi yönünde görüş birliğine varıldı.

Lahor Yunus Emre Enstitüsü ile Pakistan'ın Kaid-i Azam Üniversitesi arasında Türkçe öğretimi faaliyetlerinin düzenlenmesi ile Türk kültürünün tanıtımının yapılması konusunda iş birliği protokolü imzalandı. Kültürel ve bilimsel diplomasiyi merkeze alan anlaşma kapsamında iki ülke arasında konferans ve seminer dizisinin başlatılması yönünde görüş birliğine varıldı.

Üniversitenin ev sahipliğinde gerçekleştirilen imza törenine Pakistan'ın Kültür Bakanı Syed Jamal Shah, Pakistan'ın Eğitim Bakanı Madad Ali Sindhi, Kaid-i Azam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Niaz Ahmed Akhtar, Pakistan'ın üst düzey yetkilileri, İslamabad Büyükelçisi Prof. Dr. Mehmet Paçacı ve Lahor Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Prof. Dr. Halil Toker iştirak etti.

Toplantıda, Pakistan'ın Kültür Bakanı Syed Jamal Shah ve Pakistan'ın Eğitim Bakanı Madad Ali Sindhi tarafından iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin önemine dair konuşmalar gerçekleştirildi.

"DERİN KARDEŞLİK VE DOSTLUK HİSLERİNİN GÖSTERGESİ"

Lahor Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Prof. Dr. Halil Toker akdedilen iş birliği protokolüne ilişkin "Toplantıya Pakistan tarafından çok sayıda üst düzey katılımın olması Pakistanlıların Türkiye'ye karşı besledikleri derin kardeşlik ve dostluk hislerinin göstergesidir. Yine bu toplantı, enstitümüzün Pakistan'da gerçekleştirdiği faaliyetlerin müspet etkisinin, ülkede muhataplarında uyandırdığı güven ve takdir duygularının da bir yansımasıdır" ifadelerini kullandı.

Koordinatör Prof. Dr. Halil Toker, "Enstitümüz ile Kaid-i Azam Üniversitesi arasında imzalanan iş birliği protokolü, iki ülke arasındaki kültürel ve bilimsel faaliyetlere ortak zemin hazırlama yönünde önemli bir adım oldu" değerlendirmelerinde bulundu.

Yunus Emre Enstitüsü, temsilcilikleri marifetiyle dünyanın farklı coğrafyalarında 300'e yakın saygın kurumla gerçekleştirdiği iş birlikleri kapsamında Türkçe öğretimi faaliyetlerinin düzenlenmesi, Türkoloji bölümlerine destek olunması, Türkçenin seçmeli yabancı dil dersi olarak müfredatlarda yer alması, Türkiye'nin sahip olduğu zengin kültürel mirasın geniş bir yelpazede tanıtımının yapılması ve yaygınlaştırılmasına yönelik çok sayıda faaliyet ve projeyi hayata geçirdi.