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Türk Armoni Yıldızları Orkestrası Afyonkarahisar'da Unutulmaz Bir Konser Verdi

Türk Armoni Yıldızları Orkestrası Afyonkarahisar'da Unutulmaz Bir Konser Verdi
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Türk Silahlı Kuvvetleri Armoni Mızıkası Komutanlığına bağlı Türk Armoni Yıldızları Orkestrası (TÜRKAY) Afyonkarahisar'da gerçekleştirdiği konser ile dinleyicilere unutulmaz bir akşam yaşattı.

Türk Silahlı Kuvvetleri Armoni Mızıkası Komutanlığına bağlı Türk Armoni Yıldızları Orkestrası (TÜRKAY) Afyonkarahisar'da gerçekleştirdiği konser ile dinleyicilere unutulmaz bir akşam yaşattı.

Konser, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Atatürk Kongre Merkezinde gerçekleştirildi.

Klasik müzikten caza, pop müzikten geleneksel ezgilere uzanan seçkin beğeni toplayan konser Vali Dr. Naci Aktaş, protokol üyeleri, şehit aileleri, gaziler ve çok sayıda sanatseverin katılımıyla gerçekleştirildi. Orkestra Komutanı ve Şefi Bando Yarbay Kerimcan Nayman yönetiminde sahne alan ekip; Solist Soprano Gökçe Nur Semerci ve Solist Bando Astsubay Kıdemli Başçavuş İhsan Kamiş'in etkileyici performanslarıyla hafızalarda iz bırakan bir kültür ve sanat akşamına dönüştü. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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